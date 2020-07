Lana Del Rey pubblica il suo primo libro di poesie, il primo di molti che verranno, rivela la stessa cantante. Il titolo del volume, che sarà disponibile dal 29 settembre 2020 è Violet Bent Backwards Over the Grass e comprenderà in totale più di 30 poesie. Di queste, ben 14 andranno a formare un audiolibro e saranno lette dalla stessa Lana Del Rey, insieme a Jack Antonoff che farà da accompagnamento musicale alla lettura.

In attesa dell’uscita ufficiale, possiamo intanto ascoltare la prima poesia già disponile on line e in tutti gli store digitali. La poesia s’intitola LA Who Am I To Love You e potete trovarla in cima all’articolo.

Lana Del Rey presenta il suo libro di poesie

Ad annunciare l’arrivo di Violet Bent Backwards Over the Grass è stata la stessa Lana, che per mezzo dei suoi profili social ufficiali ha voluto presentare con queste parole il suo originale lavoro:

Violet Bent Backwards Over the Grass è il titolo della mia raccolta di poesia, la prima di molte. Alcune di loro sono arrivate a me già complete, le ho prima dettate e poi trascritte, ad alcune invece ho dovuto lavorare duramente per ogni singola parola per arrivare alla poesia perfetta. Sono eclettiche e oneste e non provano ad essere nulla di diverso da quello che sono e per questo ne sono molto orgogliosa, soprattutto perché lo spirito con cui sono state scritte è stato autentico. Sono felice di donare una cospicua parte dei proventi della vendita alla Native American Organisations perché le esperienze che ho fatto hanno estremamente ridefinito il corso della mia vita. Lana Del Rey

E’ sempre bello quando un’artista riesce ad esprimersi e a far arrivare ai fan le proprie emozioni, per questo a me piace tanto questo nuovo progetto di Lana. Ancor meglio se parte dei proventi vengono usati per beneficenza. Brava Lana!

