Kesha presenta il video di “Hymn” (Testo & traduzione)

Pubblicato oggi il video ufficiale di “Hymn”, brano di Kesha estratto dall’album Rainbow. Leggi qui testo e traduzione

Una formidabile Kesha nel video ufficiale della canzone “Hymn“, estratto dall’album “Rainbow“, dove come dice lo stesso titolo, il testo diventa un vero e proprio inno ai sognatori.

Nel video di “Hymn” Kesha raggiunge il deserto a bordo della sua auto decappottabile e lì incontra un gruppo di ragazzi. Insieme a loro la cantante alza lo sguardo e le mani verso il cielo, come a voler accogliere dentro di sé tutto l’universo. Dedicato a tutti i sognatori e in particolar modo in supporto dell’organizzazione United We Dream, così come ha spiegato la stessa Kesha in numerosi post su Twitter.

Kesha, in contemporanea con la pubblicazione del video, infatti, ha reso nota la sua collaborazione con DREAMERS United We Dream, un’organizzazione contro la discriminazione e la paura dell’altro.

Bello il video e bello l’impegno sociale che Kesha ci ha messo dentro!

“Hymn” di Kesha – Testo

Even the stars and the moon don’t shine quite like we do

Dreamers searchin’ for the truth

Go on, read about us in the news

Pretty reckless, pretty wild

Talking shit and we’ll just smile

Don’t you see these f****’ crowns?

If you know what I mean, you on the team

This is a hymn for the hymnless, kids with no religion

Yeah, we keep on sinning, yeah, we keep on singing

Flying down the highway, backseat of the Hyundai

Pull it to the front, let it run, we don’t valet

Sorry if you’re starstruck, blame it on the stardust

I know that I’m perfect, even though I’m f**** up

Hymn for the hymnless, don’t need no forgiveness

‘Cause if there’s a heaven, don’t care if we get in

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, live, live

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, for how we live

After all we’ve been through, no, we won’t stand and salute

So we just ride, we just cruise

Livin’ like there’s nothing left to lose

If we die before we wake, who we are is no mistake

This is just the way we’re made

You know what I mean, you on the team

This is a hymn for the hymnless, kids with no religion

Yeah, we keep on sinning, yeah, we keep on singing

Flying down the highway, backseat of the Hyundai

Pull it to the front, let it run, we don’t valet

Sorry if you’re starstruck, blame it on the stardust

I know that I’m perfect, even though I’m f**** up

Hymn for the hymnless, don’t need no forgiveness

‘Cause if there’s a heaven, don’t care if we get in

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, live, live

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, for how we live

This is a hymn for the hymnless, kids with no religion

Yeah, we keep on sinning, yeah, we keep on singing

Flying down the highway, yeah, we do it our way

High as outer space, we don’t hear what the rest say

Sorry if you’re starstruck, blame it on the stardust

I know that I’m perfect, even though I’m f**** up

Hymn for the hymnless, don’t need no forgiveness

‘Cause if there’s a heaven, don’t care if we get in

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, live, live

This is a hymn, hymn, hymn for how we live, for how we live

Traduzione

Anche se le stelle e la luna non brillano come noi

noi siamo i sognatori che cercano la verità

vai avanti, leggilo sui giornali

abbastanza spericolati, abbastanza selvaggi

parlando di cavolate poi ci ridiamo sopra

non vedi tutte queste corone

se sai cosa voglio dire, sei nella squadra

Questo è un inno per quelli che non hanno un inno,

per i bambini senza religione

yeah, continuiamo a peccare, yeah, continuiamo a cantare

volando giù per l’autostrada, nei sedili posteriori di una Huyndai

mettilo davanti, lascialo correre, noi non facciamo i parcheggiatori

mi dispiace se sei colpito dalla mia fama, prenditela con la fama

io so che sono perfetta, anche se sono incasinata

inno di coloro che non ne hanno, non c’è bisogno di perdono

perché se c’è un paradiso, non mi interessa se entriamo

questo è l’inno, inno, inno per la nostra vita

questo è l’inno, inno, inno per la nostra vita

Dopo tutto ciò che abbiamo passato no, non staremo in piedi e saluteremo

quindi noi corriamo, noi navighiamo

vivendo come se non ci fosse nulla da perdere

se moriamo prima di svegliarci, non abbiamo sbagliato ad essere noi stessi

questo è semplicemente la pasta di cui siamo fatti

tu sai cosa voglio dire, tu sei nella squadra

Questo è un inno per quelli che non hanno un inno,

per i bambini senza religione

yeah, continuiamo a peccare, yeah, continuiamo a cantare

volando giù per l’autostrada, nei sedili posteriori di una Huyndai

mettilo davanti, lascialo correre, noi non facciamo i parcheggiatori

mi dispiace se sei colpito dalla mia fama, prenditela con la fama

io so che sono perfetta, anche se sono incasinata

inno di coloro che non ne hanno, non c’è bisogno di perdono

perché se c’è un paradiso, non mi interessa se entriamo

questo è l’inno, inno, inno per la nostra vita

questo è l’inno, inno, inno per la nostra vita

Questo è un inno per quelli che non hanno un inno,

per i bambini senza religione

yeah, continuiamo a peccare, yeah, continuiamo a cantare

volando giù per l’autostrada, nei sedili posteriori di una Huyndai

mettilo davanti, lascialo correre, noi non facciamo i parcheggiatori

mi dispiace se sei colpito dalla mia fama, prenditela con la fama

io so che sono perfetta, anche se sono incasinata

inno di coloro che non ne hanno, non c’è bisogno di perdono

perché se c’è un paradiso, non mi interessa se entriamo

questo è l’inno, inno, inno per la nostra vita

questo è l’inno, inno, inno per la nostra vita