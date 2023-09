Il viaggio di Alessandro Borghese con il programma 4 Ristoranti arriva in Calabria, lungo quella che viene chiamata la Costa degli Dei. La nuova puntata della nona stagione del programma prodotto da Banijay Italia, è on demand su Sky e NOW in streaming da Domenica 17 Settembre 2023.

4 Ristoranti in Calabria: la Costa degli Dei

La puntata di 4 Ristoranti ci porta in riva al mare, lungo la Costa degli Dei in Calabria tra Tropea e Pizzo Calabro. Alessandro Borghese è alla ricerca del miglior ristorante dove mangiare i prodotti tipici della zona e in particolare la famosissima Cipolla Rossa di Tropea, che sarà anche l’ingrediente al centro dello Special di puntata, quindi tutti i ristoratori dovranno presentarla in un piatto da far assaggiare al tavolo di Borghese.

La novità del piatto special è stata introdotta in questa stagione, infatti in precedenza lo special era un piatto o un prodotto che era presente nel menù e gli altri ristoratori o Alessandro Borghese prendevano nella loro scelta dei piatti facendolo poi assaggiare agli altri. In questa nona stagione è stata eliminata la formula del “tutti assaggiano i piatti di tutti” declinata in piccole porzione fatte preparare dai ristoranti, sostituendola con un terzo piatto obbligatorio in cui inserire lo Special.

I ristoranti in gara

I 4 Ristoranti della Costa degli Dei protagonisti della puntata sono: 3Nodi di Carmen che si trova nel porto di Tropea e il cui nome deriva proprio dalla velocità che le barche devono tenere nelle aree portuali, il Ristorante Refresh di Pasquale sul lungomare di Pizzo Calabro, vicino ad una pineta, dove Pasquale si occupa di tutto dall’accoglienza alla mise-en-place. Poi troviamo Piccolo BBB di Anna che è bistrot, bar e beach, spiaggia e il Sunset Beach Club Tropea gestito da Giuseppe detto Pino, un locale sul mare con lido e ampia terrazza ma anche bancone per i gelati.

