Alex Britti è un cantante di Roma classe 1968. Si tratta di una delle voci più amate e seguite nel mondo della musica italiana, caposaldo della musica degli anni Novanta che lo ha portato ad essere uno degli idoli degli adolescenti dell’epoca.

Voce di brani come Oggi sono io, Solo una volta, La vasca, Mi piaci, 7000 caffè, Una su 1.000.000, Notte di mezza estate, Non è vero mai fino a Sono contento e Buona Fortuna per citarne alcuni. Ed oggi Alex Britti è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Supereroi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto e prodotto dallo stesso Britti ed arriva a sei mesi di distanza dai suoi ultimi singoli Tutti come te e Nuda.

Il cantante Alex Britti

Il significato di Supereroi

Supereroi, il nuovo singolo di Alex Britti, è un brano di attualità che rispecchia la situazione in cui la nostra società contemporanea si trova. Infatti è dedicato a tutte quelle persone che, quotidianamente, provano a sopravvivere nonostante abbiano un lavoro precario e non ben retribuito. Inoltre, sarà in grado di conquistare tutti perché ci porta in un mondo di note che variano dal rap al blues, il tutto in una chiave prettamente elettronica che si unisce ad un testo impegnato e riflessivo. Il cantautore, come sempre, dimostra di essere vicino a tutti gli esseri umani che, giorno dopo giorno, devono convivere con i vari problemi. Infatti canta “Giriamo nel traffico facciamo miracoli, ci chiamano santi ci chiamano eroi, ma i salti mortali chi meglio di noi”. Si rivolge ai genitori single che devono riuscire ad incastrare al meglio tutti gli impegni quotidiani per essere sempre presenti, ma anche a tutti i sognatori che sperano in un futuro migliore. Queste le sue parole:

“Ho immaginato tanti “supereroi” reali nel 2020 durante il periodo covid, nei due mesi chiusi in casa pensavo non tanto al momento stesso ma a come sarebbe stato il “dopo”, un amico aveva aperto una sala prove pochi mesi prima, un altro amico un forno, come avrebbero affrontato le spese dell’avviamento dell’azienda, i musicisti, gli attori, i tecnici, le persone della sicurezza, come avrebbero fatto a pagare la retta della scuola dei figli se non si poteva lavorare? e infatti tante persone sono state costrette a reinventarsi per tirare avanti, improvvisarsi in mestieri diversi, fare azioni non comuni, tirare fuori energia anche quando sai di non averne più, ecco, ho immaginato questi come i veri supereroi…”.

E tu sei un fan di Alex Britti? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Supereroi? Ti aspettiamo nei commenti!