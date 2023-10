Il colosso dello streaming di Amazon Prime Video è in netta espansione e una delle sue nuove proposte è “Everybody loves Diamonds”.

In arrivo dal prossimo 13 Ottobre la serie italiana è composta da otto episodi, lo show che miscela azione, commedia e storia vera, vede nel cast l’iconico Kim Rossi Stuart nei panni di un improbabile rapinatore di gioielli di origini palermitane. Una serie che miscela realtà e finzione in un racconto di ottima fattura e che promette scintille. Annunciata già nel 2020, entra in produzione due anni dopo a causa delle restrizioni anti-Covid.

La serie è diretta da Gianluca Maria Tavarelli, prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, una società del gruppo Fremantle e scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini. Nel cast internazionale anche Johan Heldenbergh, Synnøve Macody Lund, Remo Girone, Jean Janssens, Issam Dakka, Peter Van Den Begin, Elia Schilton, Slavko Sobin e Athaya Mokonzi.

Amazon Prime “Everybody Loves Diamonds”: la storia vera

Everybody love Diamonds cerca di raccontare cosa è successo nel 2003 ad Anversa e, in quello che è stato definito dalla stampa, come “la rapina del secolo”.

Al centro del racconto c’è la storia di una rapina compiuta dal palermitano Leonardo Notarbartolo che è avvenuta nel Diamond District di Anversa. La serie con un pizzico di pungente comicità, racconta le fasi preparatorie della rapina, la formazione della banda e tutte le conseguenze del furto.

Il “Colpo di Anversa” si è svolto nella notte tra il 15 e il 16 Febbraio del 2003, all’Antwerp World Diamond Centre luogo in cui sono stati rubati diamanti, oro e altri gioielli per un valore superiore ai 100 milioni di dollari. La refurtiva è stata sottratta da 123 cassette di sicurezza su 160 che si trovavano nel caveau.

Lui è leader di un gruppo di malfattori, carismatico, intelligente e scaltro, che è stato capace di mettere a segno un furto quasi impossibile.

Il gruppo è composto da ladri altamente specializzati con nomi in codice. La scelta della rapina è caduta sulla città di Anversa perché è la seconda città più grande del Belgio dopo Bruxelles e, neanche a dirlo, ospita il “Quartiere dei Diamanti”, dove si trova l’importante Antwerp World Diamond Centre e dove la banda ha messo a segno il furto.

