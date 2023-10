Amedeo Minghi è un cantautore di Roma classe 1947. Senza ombra di dubbio si tratta di una delle voci più amate nel mondo della musica italiana e non solo grazie al suo talento che lo ha portato ad essere autore di numerosi brani per artisti importanti come Andrea Bocelli, Marcella Bella, Franco Califano e Mia Martini.

Voce di brani come Cantare d’Amore, La vita mia, I ricordi del cuore fino a Canzoni e Notte bella magnifica per citarne alcuni. Ed oggi Amedeo Minghi è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 13 ottobre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo La mia eredità che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Amedeo Minghi

Il significato de La mia eredità

La mia eredità, il nuovo singolo di Amedeo Minghi, è il secondo estratto dall’album Sarò Franco – canzoni inedite di Califano, ovvero una raccolta di brani inediti e che non sono mai stati pubblicati appartenenti all’artista romano scomparso prematuramente e cantati da voci del panorama musicale italiano. La mia eredità è un singolo che possiamo considerare come una sorta di testamento spirituale ed artistico di Califano, una sorta di lascito della sua musica, ma anche della sua visione. Ed ovviamente chi se non Amedeo Minghi poteva “ereditare” questo brano? I due, infatti, hanno collaborato fin dall’inizio e sono cresciuti artisticamente l’uno al fianco dell’altro.

E tu sei un fan di Amedeo Minghi? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo La mia eredità? Ti aspettiamo nei commenti!