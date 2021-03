Durante la serata dedicata ai Golden Globes è stato trasmesso il primo teaser trailer di American Horror Stories, attesissima serie spin-off della serie antologica American Horror Story.

Data la segretezza che circonda questa nuova serie, il primo trailer era davvero molto atteso, ma ora che l’abbiamo visto, che cosa possiamo capire riguardo alla serie spin-off American Horror Stories?

La risposta, purtroppo, è poco e niente, dal momento che il teaser non mostra immagini originali della serie tv, ma scene prese da diversi episodi di American Horror Story nelle varie stagioni.

Il teaser trailer di American Horror Stories

Ecco il teaser trailer della serie tv mostrato ai Golden Globes:

Teaser de American Horror Stories, spin-off de American Horror Story. pic.twitter.com/ZI0mW0TQZh — HORROR BRASIL (@HorrorBRNews) March 1, 2021

Purtroppo non ci è concesso nessuno sguardo su quello che sarà la storia e lo stile di questa serie spin-off, ma sappiamo che avrà di sicuro 16 episodi autoconclusivi, ognuno dei quali si concentrerà su un mito o una leggenda horror, raccontandocela nel modo più spaventoso e originale possibile.

La scelta di mostrare clip della serie madre può comunque suggerire che lo stile che ritroveremo in America Horror Stories è molto simile, come noto sarà anche il cast scelto per interpretare in vari ruoli, che sarà composto da diversi attori già noti nella sere tv madre.

Inoltre, una delle attrici più amate della serie originale, Sarah Paulson, dirigerà uno degli episodi, vestendo quindi i panni di regista e regalandoci la sua personale visione dell’horror.

Per il momento purtroppo non abbiamo altre notizie circa American Horror Stories, né immagini e scene ufficiali dal set. La lavorazione, rallentata e in difficoltà per via della crisi sanitaria dovuta al Covid-19, è comunque ripresa, ma ci vorrà del tempo per poter vedere qualcosa di finito. Il teaser trailer è comunque un segnale positivo per la serie tv spin-off, che pur non raccontandoci niente di nuovo sembra volerci dire che sta comunque per arrivare. Speriamo presto…

