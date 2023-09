In data odierna, venerdì 29 settembre 2023, è uscito il nuovo album di Annalisa Scarrone, intitolato “E poi siamo finiti nel vortice“; oggi, noi, siamo invece qui per parlarvi di un brano contenuto nel suddetto disco, ovvero “Euforia“, in merito al quale la stessa artista ha affermato:

“Euforia” esprime quella sensazione dirompente che si prova all’alba, quando inizia qualcosa di nuovo, ancora difficile da comprendere ma già totalizzante, con le sue luci e le sue ombre”.

Scopriamo allora qui di seguito più nel dettaglio il significato e il testo di “Euforia“.

Significato di “Euforia”

Il brano, come accennato prima, racconta la vibrante sensazione provocata dall’euforia, che rende allegra la cantante e desiderosa di godersi ogni attimo della vita insieme al proprio partner, di cui lei si definisce pazza.

Testo della canzone

Oh mamma, mamma, mamma

Mamma, mamma, ma–

Ma che bella era la centrale elettrica

Da sdraiati sopra il tetto della macchina

Ce l’avevi ma dicevi sotto voce: “Io non ho paura, ah-ah

Paura, ah”

E mettiamo sottosopra la mia nostalgia

Quella che, che poi conosci solo tu in teoria

Le mani sulle guance fiordilatte

E-euforia sono

Passate quante settimane? Non lo so

A fare sesso e litigare all night long

Mi hai fatto piangere e ballare, oh-oh-oh

Che dolce malinconia

Oh mamma, mamma, mamma

Sarà per questa maledetta gelosia

Sarà pеr questa maledetta voglia di farti incazzarе, oh-oh-oh

Maledetta euforia, sono pazza di te

(Euforia sono)

Sul traghetto, con il vento che ci spettina

Quasi a casa dopo una vacanza pessima

Ci rimane stretto al polso un braccialetto portafortuna, ah-ah

Tu giura, ah

Che mettiamo sottosopra la mia nostalgia

E la luna sta salendo dietro la foschia

Le mani sulle guance fiordilatte

E-euforia, sono

Passate quante settimane? Non lo so

A fare sesso e litigare all night long

Mi hai fatto piangere e ballare, oh-oh-oh

Che dolce malinconia

Oh mamma, mamma, mamma

Sarà per questa maledetta gelosia

Sarà per questa maledetta voglia di farti incazzare, oh-oh-oh

Maledetta euforia, sono pazza di te

(Euforia, sono pazza di te)

Qualcosa si muove

(Euforia, sono pazza di te)

Siamo noi controluce

(Euforia, sono pazza di te)

La nascita di un’altra Venere siamo io e te

(Oh-oh) Che dolce malinconia (Oh-oh)

(Oh-oh) Che dolce malinconia

Sarà per questa maledetta gelosia

Sarà per questa maledetta voglia di farti incazzare, oh-oh-oh

Maledetta euforia, sono pazza di te

(Euforia, sono pazza di te

Euforia sono).

–

Ecco dunque il significato e il testo di “Euforia”; adesso tocca invece a voi dirci cosa pensate di questa canzone, vi aspettiamo nei commenti!