Mancano sempre meno mesi ormai all’uscita di Aquaman e il Regno Perduto, ma non tutto sembra procedere per il verso giusto.

Stando agli ultimi rumors, infatti, pare che sia stata richiesta una terza sessione di reshoots, ma soprattutto che ci sarebbero diversi e continui test per valutare la qualità del film una volta che il pubblico lo vedrà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Tuttavia ad attirare l’attenzione è un’altra cosa e vede come protagonista Ben Affleck. Inizialmente, infatti, nel film Aquaman e il Regno Perduto era incluso un cameo del Batman di Ben Affleck che ora, però, pare sia stato cancellato a seguito di una decisione di James Gunn e di Peter Safran, co-CEO. A farcelo sapere è Hollywood Reporter che, come sappiamo, difficilmente sbaglia. Il motivo è semplice: si vogliono evitare anticipazioni di film futuri che non saranno realizzati, ma soprattutto si vuole evitare di creare un legame con i progetti DC che sono stati criticati dal pubblico, è sufficiente pensare a The Flash.

Una situazione difficile soprattutto perché questa decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Infatti Walter Hamada, ex capo della DC Films, aveva fatto pressioni per poter avere un cameo del Batman di Ben Affleck (che ha sostituito Michael Keaton) nel film con tanto di post sui social network per confermare questa decisione. Ed invece ora la conferma che Batman non sarà presente nel sequel di Aquaman. Purtroppo in questi anni la produzione di Aquaman e il Regno Perduto non è sempre andata per il verso giusto: posticipazione delle riprese, posticipazione della data di uscita inizialmente prevista per dicembre 2022 poi marzo 2023 ed infine a dicembre 2023. Queste premesse, però, non spaventano il regista James Wan che promette ai fan che il sequel di Aquaman sarà indimenticabile:

L’attore Jason Momoa in Aquaman

“Fortunatamente l’universo di Aquaman è abbastanza lontano dal resto del mondo. Esploreremo diversi regni sottomarini che non sono necessariamente correlati a ciò che sta accadendo con gli altri film e personaggi, quindi siamo indipendenti in questo senso. Ne varrà la pena, ne sono sicuro”.

Non ci resta altro che aspettare il 25 dicembre, ebbene si Aquaman e il Regno Perduto arriverà nelle sale cinematografiche di Italia e non solo il giorno di Natale ed è pronto a prendersi il giusto riscatto dopo un inizio abbastanza difficile. Ed ovviamente non ci sarà nessun cameo di Ben Affleck che, al momento, non si è ancora pronunciato su questa decisione presa.

E tu cosa ne pensi della decisione di eliminare il cameo di Batman con Ben Affleck? Andrai al cinema a vedere Aquaman e il Regno Perduto? Ti aspettiamo nei commenti!