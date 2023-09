Ha venduto in patria giapponese più di mezzo milione di copie, e anche da noi ha ottenuto un notevole successo, soprattutto nella sua trasposizione in manga da cinque volumi i cui disegni sono stati realizzati da Tomo Taketomi.

Non solo questo, però. “Il castello invisibile” è infatti stato trasposto nel 2022 in un film d’animazione della durata di circa due ore, alla cui regia vediamo Keiichi Hara e lo Studio A-1 Pictures; dopo aver scalato le vette delle classifiche giapponesi, rimanendo al vertice del box office per ben sei settimane, il lungometraggio de “Il castello invisibile” sta finalmente per arrivare nei nostri cinema, a cura di Anime Factory Italia.

Vediamo allora un po’ più nel dettaglio cosa aspettarci da questo titolo.

Di cosa parla “Il castello invisibile”?

La trama del film “Il castello invisibile” segue quella del romanzo da cui è tratto. Protagonista è Kokoro, una ragazzina con il terrore di andare a scuola. Durante uno dei suoi tanti giorni chiusa in casa, qualcosa però cambia d’improvviso: lo specchio della sua camera si trasforma infatti in un portale che, una volta attraversato, permette alla giovane di raggiungere un castello misterioso. Qui, insieme ad altri individui suoi coetanei, Kokoro verrà coinvolta in un gioco che ha dell’incredibile: trovare una chiave nascosta da qualche parte nelle numerose sale del castello. Chi riuscirà in questa impresa vedrà realizzato il proprio desiderio più grande, ma allo stesso è necessario rispettare sempre delle regole ferree di comportamento… pena essere divorati da un lupo.

Pur apparendo connotato dai toni magici e incantati di una fiaba, “Il castello invisibile” tratta con delicatezza il difficile e delicato tema dell’adolescenza, con tutti i problemi che essa porta con sé.

Data di uscita e trailer

Il film de “Il castello invisibile” sarà disponibile alla visione nelle sale italiane per soli tre giorni: dall’11 al 13 settembre 2023, nella versione con doppiaggio in italiano.

Qui di seguito ve ne lasciamo il trailer ufficiale.

Cosa pensate del film “Il castello invisibile”? Vi ispira? Andrete a vederlo al cinema? Fateci sapere tutte le vostre opinioni in merito nei commenti!