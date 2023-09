“Lost” è stata una delle serie più amate e osannate da pubblico e critica nella storia della televisione: i suoi 121 episodi, andati in onda dal 2004 al 2010, hanno però sollevato numerosi dubbi negli spettatori, la maggior parte dei quali non si è dichiarata soddisfatta del finale, che non ha fornito le dovute spiegazioni.

Non tutte le speranze sono tuttavia perdute: sta infatti per arrivare “Getting Lost“, un documentario che si pone proprio il compito – tra le altre cose – di indagare sui tanti misteri che hanno caratterizzato, e diciamocelo, anche resto grande, la serie tv “Lost“.

Scopriamo meglio di cosa si tratta qui di seguito.

“Getting Lost”, il modo migliore per celebrare il ventesimo anniversario della serie

Iniziamo subito con la data di uscita di “Getting Lost“: sebbene al momento il giorno vero e proprio di rilascio non sia ancora stato confermato, le prime indiscrezioni rivelano come il documentario uscirà con ogni probabilità nel corso del 2024.

Questo per un motivo molto semplice: celebrare il ventesimo anniversario della messa in onda di “Lost“, avvenuta a partire dal 2004.

La regia di “Getting Lost” è invece affidata a Taylor Morden, il nome che è altresì dietro la realizzazione di “The Last Blockbuster“, documentario anch’esso, incentrato sull’ascesa e la caduta dell’omonima, famosissima catena di videonoleggio.

Morden si è dichiarato estremamente felice di lavorare a un titolo del genere, dal momento che “Lost” ha rappresentato molto per lui, il quale aspettava con trepidante attesa di gustarsi un nuovo episodio ogni settimana.

In merito ai contenuti che il suo documentario presenterà, il regista ha affermato:

“Voglio che “Getting Lost” celebri l’impatto che la serie ha avuto sul panorama televisivo e sulla cultura popolare, che ne esamini i passi falsi e magari ne riveli il vero significato.”

Oltre a ciò, nel documentario “Getting Lost” assisteremo ad interviste esclusive al cast della serie, così come ai produttori e ai fan, e vedremo spezzoni di girato originale mai andati in onda.

In attesa di avere maggiori informazioni sul documentario