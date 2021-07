Il mondo dei personaggi famosi è composto da tantissime stelle: ma non sempre è oro tutto quello che luccica e anche in un ambiente apparentemente così perfetto accadono improvvisamente delle tragedie. Quando vediamo i personaggi famosi pensiamo in qualche modo che possano essere eterni, forse perchè la maggior parte delle volte siamo abituati a vederli in TV, mentre interpretano personaggi che sembrano praticamente invincibili.

Purtroppo però moltissimi attori e celebrità ci hanno lasciato ed alcuni di loro lo hanno fatto quando erano ancora molto giovani, lasciando la loro vita e quella che poteva diventare una meravigliosa carriera.

Oggi noi di Wonder Channel abbiamo deciso di racchiudere in una lista tutte quelle celebrità che ci hanno lasciato troppo presto.

Difficile dimenticarsi del momento in cui tutti abbiamo scoperto che Paul Walker non ce l’aveva fatta: era il 2013 e Walker, attore famoso per lo più per essere uno dei protagonisti della saga Fast & Furious, era nel bel mezzo delle riprese del settimo film della saga quando è rimasto coinvolto in un terribile incidente insieme a un suo amico. Ciò che più di tutti lasciò i suoi fan allibiti è che Paul morì facendo una delle cose che amava di più al mondo: guidare.

Walker non aveva terminato le riprese del suo ultimo film, ma grazie ad avanzati processi tecnologici la Warner Bros fu comunque in grado di concludere la pellicola coinvolgendo i due fratelli dell’attore che si alternarono per girare le scene che mancavano al personaggio del fratello Paul. Una morte toccante che è arrivata per un attore estremamente giovane e che aveva sicuramente ancora molto da dire.