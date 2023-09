Bad Bunny torna a far parlare di sé con un nuovo brano dai toni reggaeton, intitolato “Un preview“, rilasciato lo scorso lunedì 25 settembre.

Un singolo che, come fa intendere il nome che porta, rappresenta solo l’inizio di un progetto più grande che l’artista ha in programma per l’anno prossimo, come affermato da lui stesso nell’intro del brano e sul proprio canale WhatsApp, dove ha anche rivelato di come questa sia molto probabilmente la sua ultima canzone del 2023.

Scopriamo allora subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Un preview” di Bad Bunny.

Significato di “Un preview”

Questo brano parla di una focosa attrazione provata da Bad Bunny nei confronti di una ragazza conosciuta in discoteca, che lo fa impazzire di desiderio.

Traduzione del testo

[Intro]

Venite qui, sto per darvi qualcosa, un’anteprima di ciò che verrà dopo.

[Pre-Ritornello]

Baby, so che

Che quando ti assaggerò, mi innamorerò di te

Che non dimenticherò quel piccolo viso, ehi

La notte è appena iniziata, lascia che accada ciò che accadrà

Se me lo chiedi, te lo darò

[Ritornello]

Baby, non ho paura, heh

Di assaggiarti e di innamorarmi ancora una volta

Fanculo, mamma, starò al gioco, hey

Sto impazzendo in discoteca, sto ballando e sto baciando il tuo collo, hey

Con te vado a fuoco, ehi

Baby, non ho paura, no

Di provarti e di innamorarmi ancora una volta

Non dirmi niente, non accetto consigli, no

Beh, sono pazzo in discoteca, ballerò con tutto il mio corpo in mostra e bacerò il tuo collo, heh

Lasciamelo assaggiare (Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah)

[Verso 1]

Diavolo, mamma, che bellezza

Mi hai guardato per tutta la notte

W, tu eri la mia cowgirl

Ti prometto che cercherò di venirne fuori

Ma andrò dentro

Mamma, mi hai fatto fare un salto di qualità

Sei venuta da sola e te ne sei andata fidanzata

Sei venuta tre volte, ecco perché non te ne vai (Hey)

Ora il mio membro è tuo, nessun’altra lo avrà

Non lo darò a nessun’altra, non lo darò a nessun’altra

Quei culi là fuori sono stati cancellati

Andiamo al DR, Narghilè e Barcelò

Un picchetto figlio di puttana, nessuno lo butterà giù

Lasciali parlare, non preoccuparti, non preoccuparti, no

La baby è asciutta, ma non per questo si bagna

Ehi, ehi, ehi, ehi

[Ponte]

E se vuoi, lo faremo di nuovo.

So che sei un pericolo, ma ti sfido…

E se vuoi che ti porti a casa

Anche se è solo per un po’ di tempo, dopodiché sarò ancora single

[Ritornello]

Baby, non ho paura, heh

Di provarti e di innamorarmi di nuovo

Non ho paura di provarti e di innamorarmi di nuovo, heh

Sto impazzendo in discoteca, sto ballando e sto baciando il tuo collo, hey

Con te sono in fiamme, hehehe.

–

