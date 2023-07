Giovedì scorso è uscito il film di Barbie, senza ombra di dubbio uno dei film più attesi al cinema quest’anno. Il live action della bella bambola bionda è stato accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica.

A differenza di altri titoli come, ad esempio, La Sirenetta o Biancaneve che sono stati sommersi dalle critiche prima della messa in onda, il film di Barbie non aveva ricevuto troppe parole negative ed, al contrario, c’era tantissima curiosità di poter vedere Margot Robbie in questa impresa. Inutile dirlo, le aspettative sono state rispettate a pieno ed il live action di Barbie è stato un vero e proprio successo. Alzi la mano chi, da piccola, non ha mai giocato con una Barbie e con la sua casa? Quella casa che, per la maggior parte delle bambine, era un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Ed ora, proprio per continuare sulla falsa riga del successo del film, Barbie e la sua casa dei sogni sono pronti per diventare un game show che andrà in onda a partire da questa sera su HGTV ed in streaming su Discovery +. Senza ombra di dubbio si tratta di una tattica vincente per Discovery + che sta prendendo sempre più piede e sta diventando, giorno dopo giorno, un potenziale avversario per i colossi come Netflix, Disney + ed Amazon Prime Video.

Ma in cosa consiste esattamente questo gioco? E’ presto detto e siamo sicuri piacerà a tutti. Barbie Dreamhouse Challenge, infatti, vedrà gli sfidanti riprodurre, a grandezza naturale, la loro casa dei sogni della famosa bambola. E questi protagonisti non saranno estranei al mondo televisivo, ma saranno dei volti noti di House & Garden Tv. Mentre alla conduzione troveremo la bella e simpatica Ashley Graham. E nella casa dei sogni non mancheranno, ovviamente, una cabina armadio piena di vestiti, una sala da bagno color rosa, scalinate dello stesso colore, ma spazio anche ad un meraviglioso giardino con la piscina, proprio come la casa di Barbie a cui eravamo abituati da piccoli. Ormai è ufficiale, la Barbie mania sta diventando sempre più importante e protagonista in questo periodo e, senza dubbio, anche questo game show avrà un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica che non vede l’ora di assistere alla prima puntata.

