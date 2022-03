L’azienda Plan B ha infatti deciso che affiancherà la Warner Bros per realizzare il sequel del film di Tim Burton del 1988.

Nel corso degli anni le voci su un probabile sequel del film di Tim Burton sono sempre state confuse e frammentate. Ora però, si apprende la notizia che la Plan B, la società di produzione fondata nel 2001 da Brad Pitt, Brad Grey e Jennifer Aniston ha deciso di affiancare la Warner Bros e finanziare questo tanto atteso progetto.

Oggi la Plan B è diretta da Brad Pitt, Dede Gardner e dal produttore cinematografico Jeremy Kleiner. Negli ultimi anni ha realizzato lavori come: “Irresistible” di Jon Stewart, Kajillionaire di Miranda July e Minari di Lee Isaac Chung, candidato all’Oscar nel 2021.

Beetlejuice 2 sarà un vero sequel

Al momento il film è ancora in fase di sviluppo e non ci sono informazioni ufficiali sul cast, sulla trama e la data di uscita.

“Beetlejuice” è un vero e proprio cult. Racconta la storia di una coppia di fantasmi defunti che viene infastidita da una insopportabile famiglia che si è trasferita nella loro casa e per questo assumono uno spirito malizioso per scacciarli.

Nel primo film, Micheal Keaton ha interpretato il ruolo del protagonista insieme ad Alec Baldwin, Geena Davis e Winona Ryder. Beetlejuice ha incassato quasi 75 milioni di dollari. Beetlejuice, inoltre, ha vinto nel 1989, un Oscar per il miglior trucco e ha ottenuto due nomination ai BFTA.

Oltre alla realizzazione di “Beetlejuice 2”, i prossimi progetti della Plan B includono un film per Netflix di Andrew Dominik Blonde, in cui Ana de Arnas interpreta Marilyin Monroe e anche il prossimo film del regista di Parasite, vincitore di un Oscar nel 2020, Bang Joan Ho, per la Warner Bros.