La Disney è sempre più in prima linea per quanto riguarda i live action. Da una parte si tratta di un genere che piace al pubblico perché permette di far tornare in auge titoli dell’animazione del passato e farli conoscere alle nuove generazioni, dall’altra parte, però, non sono visto di buon occhio soprattutto dai più fedeli perché non amano come si perda la vera natura del film di animazione per renderlo più moderno ed attuale ai temi della nostra società.

Dopo il successo del live action de La Sirenetta, la Disney è al lavoro su molti altri titoli, ma quello che è atteso maggiormente per il prossimo anno è, senza dubbio, Biancaneve. Certo, mancano ancora un po’ di mesi prima delle sua uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, ma già fa parlare. Come non ricordare le critiche per la scelta di Rachel Zeigler come attrice protagonista, lei che avendo nel sangue un mix colombiano e polacco, non ha certo la belle bianca come la neve, ma anche per le sue parole tanto che David Hale Hand, il figlio di David Hand (regista di Biancaneve e i sette nani, classico Disney del 1937) si è detto scettico e non d’accordo con questa nuova versione.

E da qui, allora, l’idea di andare contro la Disney e dare vita ad un nuovo film dal titolo Biancaneve e la Regina Cattiva che sarà prodotto dal The Daily Wire, studio rivale da sempre della Disney. Il motivo è proprio questo: viste le numerose critiche che il live action della Disney sta ricevendo, si è deciso di creare una nuova versione che resti fedele all’originale. È stato reso noto il trailer ufficiale di Biancaneve e la Regina Cattiva che ci rivela come il ruolo da protagonista sarà interpretato da Brett Cooper, classe 2001, che può “vantare” una pelle candida come Biancaneve. A tal proposito, la ragazza ha rivelato che:

Rachel Zegler e la Biancaneve della DIsney

“Sono cresciuta con le favole dei Grimm, perciò, sono oltremodo eccitata di portare questa storia iconica in vita per le prossime generazioni. Biancaneve è un personaggio così bello e io sono onorata di interpretarla. Come in tutte le migliori favole, questa è una storia di valori senza tempo, come amore, amicizia e gentilezza e non vedo l’ora di poterli condividere.”

Stando a quanto rivela Jeremy Boreing, ovvero il co fondatore di Daily Wire, il loro obiettivo è quello di andare incontro al pubblico più conservatore che ha paura di come la Disney possa rovinare, in poco tempo, l’eredità lasciata. La loro azienda, d’altronde, si basa da sempre su uno spirito conservatore. Queste le sue parole:

“Per costruire Disney ci sono voluti circa 100 anni. Sappiamo che non siamo ciò che la Disney è oggi, ma speriamo in tempo di diventare ciò che erano un tempo, tanto tempo fa: un piccolo studio con grandi idee e il coraggio di perseguirle. Mentre Disney continua a usare il cognome di Walt, hanno del tutto abbandonato la sua eredità”.

Quindi nella versione di Biancaneve e la Regina Cattiva la protagonista sarà simile alla vera Biancaneve, ma ci sarà spazio anche per il tema dell’amore (mentre nel live action la protagonista non cercherà il vero amore poiché sarà eroina del proprio destino), ma soprattutto troveremo ancora i sette nani che nella versione del live action della Disney saranno sostituiti da entità magiche. Anche Biancaneve e la Regina Cattiva arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel mese di marzo 2024, quasi contemporaneamente al live action e non ci resta altro che aspettare per vedere quale dei due titoli piacerà maggiormente al pubblico.

E tu cosa ne pensi di questa decisione? Sei a favore dei live action moderni o preferisci che non si discostino troppo dal film di animazione originale? Ti aspettiamo nei commenti!