Ormai ci siamo, manca sempre meno al periodo più magico dell’anno. Dopo più di un mese, infatti, e Natale arriverà, ma ormai tutti stanno anticipando i tempi e già c’è chi ha iniziato a decorare la casa. Una delle cose più belle da fare in questo periodo è, senza dubbio, godersi l’atmosfera tipica natalizia.

Cosa c’è di meglio che passare una serata al caldo, sul divano ed in compagnia dei film natalizi? Lo sanno bene i colossi dello streaming che infatti sono al lavoro per introdurre nel loro catalogo nuovi titoli di film natalizi che piaceranno al pubblico e soprattutto per farsi concorrenza tra di loro. Uno dei titoli più attesi di quest’anno lo ha in serbo Amazon Prime Video. Si tratta di Candy Cane Lane e vede protagonista niente meno che Eddie Murphy. L’uscita del tanto atteso film è programmata per venerdì 1 dicembre sulla piattaforma di streaming. Candy Cane Lane è stato scritto da Kelly Younger ed è stato diretto da Reginald Hudlin (che in passato, nel 1992, ha già lavorato con Eddie Murphy in occasione de Il principe delle Donne). Nel frattempo, però, per tenere alta l’attenzione e l’interesse del pubblico, Amazon Prime Video ha reso pubblico il trailer ufficiale del film così sappiamo cosa dobbiamo aspettarci da questa commedia natalizia in arrivo.

I protagonisti del film natalizio Candy Cane Lane

L’analisi del trailer di Candy Cane Lane

Nel trailer di Candy Cane Lane ci viene subito spiega la trama. Chris ha in mente, quest’anno, di vincere il concorso annuale del suo quartiere che premia la casa con le migliori decorazioni natalizie. Stringe, senza volere, un accordo con Pepper, un’elfa birichina che gli può concedere una chance in più per vincere. Tuttavia, Pepper sbaglia e lancia un incantesimo che porta in vita i 12 giorni di Natale creando caos in tutta la città. Chris, la moglie Carol ed i loro tre figli devono riuscire a spezzare l’incantesimo di Pepper per salvare il Natale e le feste combattendo, così, contro personaggi magici e subdoli.

Il nuovo film natalizio ha tutte le carte in regola per essere una pellicola di successo e chi lo sa magari potrebbe eguagliare il successo mondiale avuto da Una poltrona per due che vedeva protagonista sempre Eddie Murphy. Sicuramente potrà contare su un cast d’eccezione che comprende anche Jillian Bell nei panni di Pepper e Tracee Ellis Ross in quelli di Carol. Il trailer in neanche 24 ore dalla pubblicazione ha superato le 800 mila visualizzazioni su Youtube, segno che il pubblico non vede l’ora di vederlo.

E tu ami i film natalizi? Guarderai Candy Cane Lane su Amazon Prime Video? Ti aspettiamo nei commenti!