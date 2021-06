Cardi B, rapper statunitense classe 1992, è sempre più sulla cresta dell’onda. Dopo il successo raggiunto nel 2017 con il singolo Bodak Yellow la sua è una carriera inarrestabile. Al contrario, invece, della sua vita privata che è stata, fin da subito, un po’ caotica.

Nel 2017 si è sposata, in gran segreto, con Offset, rapper statunitense classe 1991 da cui ha avuto la figlia Kulture Kiari nata il 10 luglio 2018. Dopo vari tira e molla, dovuti molto probabilmente all’infedeltà di lui, i due erano arrivati alla decisione di lasciarsi tanto che avevano depositato le carte del divorzio in tribunale. Poi Offset, durante un concerto di Cardi, ha tentato di riconquistarla mettendo in imbarazzo la cantante fino alla decisione di riprovarci, anche per il bene della figlia.

Cardi B incinta sul palco dei BET Awards 2021

Ed ora arriva l’annuncio che Cardi B aspetta un secondo figlio. La bella cantante ha voluto rivelare la sua seconda gravidanza in un modo particolare: durante l’esibizione ai BET Awards 2021 della scorsa notte, infatti, è salita sul palco con tacchi a spillo e, soprattutto, un vistoso pancione messo in bella mostra da un oblò ritagliato sulla sua jumpsuit luccicante. Poi, ovviamente, è arrivata la foto ufficiale sui profili social facendo il pieno dei like, oltre 11 milioni. Possiamo affermare che il periodo turbolento per Cardi B ed Offset è finalmente stato superato. Già nell’ultimo periodo i due erano molto uniti ed ora sono pronti per allargare la loro famiglia e dare il benvenuto al secondogenito sperando sia un maschietto.

