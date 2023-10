I Black Eyed Peas sono un gruppo musicale hip hop statunitense nato nel 1995 a Los Angeles e che, nonostante gli anni che passano, rimane uno dei gruppi più amati nel mondo. Voce di canzoni come Pump It Harder, Where is The Love, Mamacita, Let’s Get It Started, My Humps e I Gotta Feeling per citarne alcuni.

Ed oggi i Black Eyed Peas sono pronti per tornare protagonisti del mondo musicale. Oggi, infatti, venerdì 6 ottobre esce il loro nuovo singolo dal titolo Guarantee che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Guarantee

Guarantee, il nuovo singolo dei Black Eyed Peas, è un brano in grado di coinvolgerti e travolgerti. Da qui la decisione di farlo uscire in una doppia versione: quella originale che troviamo nell’album Elevation e quella speciale in una nuova versione mix. Si tratta di una dichiarazione sicura e seducente dove il narratore dice alla persona amata che è in grado di soddisfare tutti i suoi desideri ed i suoi bisogni. Nel ritornello, infatti, rivela che lui è un “garanzia di soddisfazione” e che è disposto ad essere una persona in grado di amare il più possibile. Ovviamente non mancano riferimenti all’attrazione fisica che c’è tra i due, evidenziando anche la bellezza ed il sex appeal della persona desiderata. Viene spontaneo pensare che la voce principale sia disposto a tutto pur di rendere felice la sua metà, infatti parla di boutique di lusso e di shopping sfrenato.

I membri dei Black Eyed Peas

La traduzione di Guarantee

Dimmi quello che vuoi, ho quello di cui hai bisogno

Ti darò la garanzia di soddisfazione

Lasciami essere il tuo amante, il tuo grazioso piccolo mostro

Ti darò la garanzia di soddisfazione

Ragazza, l’hai fatta male, adoro la tua fisica

Sei sexy dalla tua parte superiore in piedi fino ai tuoi piedi

Ragazza, ti piace uno spuntino, sì, la mia sorpresa preferita

Amo la tua mistica, ragazza, tu è quella da mantenere

Oh, accidenti, mi hai deboli in ginocchio

Baby mi ha fatto più caldo di quattrocento gradi

Tu il mio rimedio

Mi piace quando canti la tua melodia a me

Quindi cantamelo ancora una volta

Cantamelo ancora una volta

Cantamelo ancora una volta

Oh, dimmi quello che vuoi, ho quello di cui hai bisogno

Ti darò la garanzia di soddisfazione

Lasciami essere il tuo amante, il tuo grazioso piccolo mostro

Ti darò la garanzia di soddisfazione

Sono quello che ti serve

Ragazzo, ti darò la garanzia di soddisfazione

(Ah-ah, ah-ah) Sono quello che ti serve

Ragazzo, ti darò la garanzia di soddisfazione

Piccola, sii mio, sii mio, sii mio, sii solo il mio mostro

Piccola, ti amo tutto il giorno, tutto il giorno, tutta la notte e tutta la settimana

Lascia che ti ami giù e giù, il mio amore va in profondità

Ragazza, ti amo “rotondo e” rotondo, questa è la mia tecnica

Baby, dammi zucchero, zucchero, zucchero, dammi dolci

Spendi quei soldi, soldi per la tua boutique di speate dello shopping

Lascia che ti ami, ti ami, ti ami, ti amo in ripetizione

Altre ragazze, non possono competere, tu la mia melodia

Quindi cantamelo ancora una volta

Cantamelo ancora una volta

Cantamelo ancora una volta

Oh, dimmi quello che vuoi, ho quello di cui hai bisogno

Ti darò la garanzia di soddisfazione

Lasciami essere il tuo amante, il tuo grazioso piccolo mostro

Ti darò la garanzia di soddisfazione

(Ah-ah, ah-ah) Sono quello che ti serve

Ragazzo, ti darò la garanzia di soddisfazione

(Ah-ah, ah-ah) Sono quello che ti serve

Ragazzo, ti darò la garanzia di soddisfazione

Dimmi quello che vuoi (amore superiore ed elevazione, piccola)

Dimmi quello che vuoi (dammi tutta la tua stimolazione, piccola)

Dimmi cosa vuoi (tutto il tuo amore e dedizione, piccola)

Ti darò la garanzia di soddisfazione

Dimmi quello che vuoi (amore superiore ed elevazione, piccola)

Dimmi quello che vuoi (dammi tutta la tua stimolazione, piccola)

Dimmi cosa vuoi (tutto il tuo amore e dedizione, piccola)

Ti darò la garanzia di soddisfazione