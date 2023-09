Quest’estate ha fatto parlare molto la possibilità di dormire in una casa che sembrava proprio la casa di Barbie. D’altronde, dopo il grande successo mondiale del film di Barbie, sarebbe stato impossibile non sfruttare l’occasione e non è certo una novità visto che, in passato, è successo lo stesso anche per altri titoli famosi come Il Padrino, Jurassic Park e Scream.

Ed oggi a questa lista si aggiunge un nuovo nome, ovvero quello di Shrek. A breve, infatti, sarà possibile dormire nella palude del famoso orco verde protagonista dei film che lo hanno reso famoso e simpatico in tutto il mondo. A darne la possibilità sarà AirBnb usufruendo di un rifugio tra le colline delle Highlands della Scozia di proprietà della Ardverikie Estate e sarà prenotabile a partire dal prossimo 13 ottobre. La privacy non mancherà di certo perché si tratta di un rifugio appartato, ma la cosa che attira maggiormente l’attenzione è il fatto che si tratta di un’iniziativa benefica. AirBnb, infatti, farà una donazione alla HopScotch Children’s Charity, ovvero l’ente di beneficenza che aiuta i bambini scozzesi vulnerabili e con poche possibilità economiche a fare viaggi educativi. L’immobile viene così descritto:

La casa dell’orco Shrek

“Un tempo rifugio per le creature delle fiabe, la casa nella palude di Shrek dà un significato completamente nuovo al concetto di casa sull’albero. Grazie alla combinazione di natura, interni rustici ed un caratteristico bagno nella dependance, il soggiorno nella palude offre un’esperienza unica nel suo genere”.

Una volta entrati ad accogliervi ci sarà la voce di Ciuchino che spera che gli ospiti si troveranno bene in questa fangosa fetta di paradiso. Sarà possibile fermarsi due notti (dal 27 al 29 ottobre) ed, appunto, sarà prenotabile a partire dal 13 ottobre. Sarà necessario prenotarsi e sperare nella buona sorte. L’iniziativa è prenotabile gratuitamente ed è rivolta ad un massimo di tre ospiti. Ovviamente il soggiorno sarà gratuito, ma il viaggio per la Scozia sarà a carico degli ospiti.

E tu cosa ne pensi della possibilità di dormire nella casa di Shrek? Tenterai la fortuna sperando di essere tra gli ospiti dell’iniziativa di AirBnb? Ti aspettiamo nei commenti!