Celebrity Hunted: Caccia all’uomo è un reality show uscito nella primavera del 2020 sulla piattaforma Amazon Prime Video e basata sulla versione inglese di Celebrity Hunted, spin off del reality Hunted.

Senza dubbio si tratta di uno show già conosciuto da gran parte del pubblico, ma per chi non lo sapesse funziona così: i Ricercati dovranno scappare per due settimane in giro per l’Italia con, al loro fianco, solo un vecchio cellulare ed una carta per prelevare al massimo 70 euro al giorno quindi con scarse risorse economiche. Un’avventura non facile perché saranno seguiti dai Cacciatori (noti analisti, investigatori professionisti, human tracker delle forze dell’ordine, esperti di cyber security) che devono riuscire a catturarli. Vincerà chi, al dodicesimo giorno, riuscirà a raggiungere il punto di estrazione senza farsi catturare. La prima edizione di Celebrity Hunted ha visto la vittoria della coppia, anche nella vita reale, formata da Claudio Santamaria e da Francesca Barra, ma anche di Fedez con Luis Sal. La seconda edizione, invece, è stata vinta da Myss Keta ed Elodie.

Un reality show che ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, per questo motivo c’è stata la decisione di rinnovarla per un terzo capitolo come rivela Nicole Morganti, Head of Italian Originals di Amazon Studios:

“Siamo felici di poter annunciare al pubblico di Prime Video in Italia l’arrivo della terza stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo. Le ultime due edizioni hanno confermato il grande successo di questo format, contraddistinto non solo da una produzione qualitativamente di primo livello ma soprattutto da una narrazione nuova ed innovativa che cambia le regole tradizionali del reality show mescolandola alla narrazione di una serie action. Siamo convinti che anche quest’anno Celebrity Hunted regalerà momenti avvincenti, divertenti e pieni di adrenalina grazie ad un nuovo ed ambizioso cast in grado di appassionare e coinvolgere il nostro pubblico, offrendo un’esperienza di intrattenimento davvero unica”.

Celebrity Hunted su Prime Video

Nel frattempo, è stato reso noto il cast della terza stagione di Celebrity Hunted, un’edizione che ha tutte le carte in regola per stupire. Sono nove i personaggi famosi che sono pronti per mettersi in gioco e che cercheranno di non farsi catturare. Pronti a conoscerli? Ci sarà l’attore Luca Argentero insieme alla moglie Cristina Marino, anche lei attrice, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore (protagonisti di Gomorra), l’attrice comica Katia Follesa, il cantante Irama in coppia con il rapper Rkomi ed, infine, la coppia formata da Ciro Priello e Fabio Balsamo, meglio conosciuti come i The Jakal. Il loro obiettivo sarà quello di cercare di rimanere nell’anonimato e preservare la loro libertà per quattordici giorni. Inutile dirlo, c’è grande attesa per sapere cosa succederà e l’adrenalina sarà all’ordine del giorno. Leonardo Pasquinelli, il ceo di Endemol Shine Italy, rivela che:

“Celebrity Hunted è stato il primo show unscripted italiano di Amazon Prime Video ed essere arrivati alla terza stagione, con un format così rivoluzionario e con un linguaggio del tutto innovativo, è motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Grazie al lavoro in totale sinergia con Prime Video, con questo show abbiamo inaugurato una dimensione completamente nuova del genere reality, offrendo al pubblico un prodotto di qualità altissima a ogni livello: un racconto ricco di adrenalina, emozioni, tensione e divertimento, con immagini visivamente straordinarie e un cast eccezionale ad ogni stagione, pronto a mettersi in gioco in questa esperienza incredibile, per loro, per noi che la realizziamo e per il pubblico che la guarderà”.

E tu hai già seguito le altre edizioni di Celebrity Hunted? Secondo te chi vincerà la terza stagione del reality show? Ti aspettiamo nei commenti!