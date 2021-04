Inizio la recensione di “Che fine ha fatto Sara?” con una premessa: perché in Italia dobbiamo sempre rovinare i titoli di film e serie TV? Il titolo originale è Chi ha ucciso Sara… perché cambiarlo? Ragazzi, dopo la prima scena sappiamo che fine ha fatto Sara… è morta.

Comunque su Netflix sono rare le serie tv interessanti ultimamente… o almeno è ciò che pensiamo.

Cosa voglio dire?

Il problema di Netflix è che, a causa degli algoritmi intelligenti della piattaforma, tende a mostrarci ciò che pensiamo di voler vedere. Significa che molti dei contenuti davvero interessanti vengono messi in evidenza nel nostro account e, se non conosciamo il titolo, non li troveremo mai. Infatti su Wonder Channel abbiamo creato una sezione che mostra tutte le uscite del mese su Netflix.

Ecco perché sono sicuro nel dire che, nonostante sia una tra le serie TV più popolari in Italia questa settimana, la maggior parte delle persone che leggono questa recensione, non conoscono Che fine ha fatto Sara.

Non preoccuparti, non troverai spoiler. Qui sotto descriverò un pochino la trama per aiutarti a capire l’articolo.

Di cosa parla Che fine ha fatto Sara?

Il titolo originale in spagnolo è “¿Quién mató a Sara?” e ha come protagonista principale un giovane ragazzo appena rilasciato dal carcere che cerca l’assassino di sua sorella dopo essere stato incastrato per il suo omicidio. Per non rovinarti altro della trama, ti scrivo la sinossi ufficiale: “Alex ha passato 18 anni in prigione meditando la vendetta contro chi lo ha incastrato. Ma da dove è iniziato tutto? Da una giornata di divertimento con gli amici, una gita con la barca che però… è finita male. Le cose si complicano quando Alex inizia una relazione sentimentale con Elisa, la figlia più giovane di Cesar Lazcano, l’uomo che secondo lui l’ha incastrato.” Guarda il trailer qui sotto per avere più info:

Chi sono i protagonisti della serie TV?

Nel cast di Che fine ha fatto Sara troviamo: Manolo Cardona, Ginés García Millán, Carolina Miranda, Alejandro Nones, Claudia Ramírez, Eugenio Siller e Juan Carlos Remolina. Ximena Lamadrid interpreta l’omonimo ruolo di Sara.

Perché dovresti vedere Che fine ha fatto Sara?

Lo sceneggiatore cileno José Ignacio Valenzuela ha creato un buon thriller e Netflix sa che non c’è niente di più avvincente di una serie tv che parla di un omicidio, specialmente quando c’è di mezzo una famiglia stravagante e potente. In questo caso, è la famiglia criminale Lazcano, guidata da César Lazcano (Ginés García Millán). Quando Alex si tuffa nei loro segreti più oscuri, la serie tv punta il dito verso tanti sospettati, così da confonderti le idee su chi è realmente l’assassino. La cosa che ho apprezzato in questa serie tv è che tutti si sentono colpevoli. I genitori Lazcano, tutti i fratelli Lazcano e chiunque sia sullo schermo si sente un po’ colpevole dell’omicidio. Mi ha ricordato un po’ Tredici dove la ragazza incrimina più persone rispetto al suo suicidio. Grazie a questo gioco di “indovina chi è l’assassino” e i tanti inganni e bugie che si raccontano i protagonisti, Che fine ha fatto Sara si fa apprezzare parecchio. Interessanti anche i vari flashback che ti aiuteranno a familiarizzare con i vari personaggi. La vera domanda è: perché Sara è stata uccisa? Cosa sapeva o cosa nascondeva di così severo?

Dove soffre Che fine ha fatto Sara?

Ci sono davvero tanti personaggi interessanti in questa serie tv e tutti hanno scheletri nel loro armadio. Ci sono tanti tradimenti e affari loschi criminali. Con così tanta carne al fuoco, a un certo punto, la serie sembra perdere un po’ la trama, allontanandosi dall’indagine dell’omicidio di Sara e preoccupandosi di più di Don Cesar e del suo brio per il traffico di esseri umani. A parte questo ho trovato molto interessante questo show.