Allora, ti stai chiedendo se dovresti vedere la nuova commedia romantica interattiva di Netflix “Choose Love – Scegli l’amore“, giusto? Bene, sappi che non sono del tutto entusiasta di questo film. Nelle prossime righe della recensione ti dirò il perché.

Se sei una di quelle persone, come me, che ha passato l’infanzia a divorare quei libri di “Scegli la tua avventura”, sai già quanto siano affascinanti queste esperienze narrative. A volte finivi in una trappola mortale, altre volte trovavi il tesoro o salvavi qualcuno o qualcosa. E se le cose andavano male? Beh, tornavi indietro e facevi una scelta diversa, no?

Netflix, da parte sua, sta cercando di rivivere questo tipo di magia attraverso i suoi speciali interattivi. Hanno già fatto alcune cose carine, come “In fuga da Undertaker”, pieno di orrore e tensione, e “You vs Wild”, dove puoi vivere avventure esotiche con Bear Grylls. E poi, c’è stato “Black Mirror: Bandersnatch”, che ha davvero messo la carne al fuoco, offrendo una serie di scelte che potevano portare a conseguenze gravi. Gli appassionati di “Black Mirror” hanno discusso animatamente sulle varie conclusioni, cercando quella “giusta”.

Ma aspetta, perché finora le opzioni interattive di Netflix sono state un po’… beh, diciamo maschiliste? Dove sono le storie per le donne, le appassionate di romanticismo? Finalmente, questo weekend, con “Scegli l’amore”, sembra che Netflix stia cercando di colmare questa lacuna in favore del gentil sesso.

Il film “Choose Love – Scegli l’Amore” è diretto da Stuart McDonald e ci porta nella vita di Cami Conway, una donna che deve fare una scelta tra il suo fidanzato storico Paul e la sua carriera, dopo che i suoi sogni di diventare cantante sono svaniti. E c’è un twist: grazie a una visita da un’indovina, Cami si trova di fronte a tre potenziali futuri amori: Paul, un altro fidanzato con cui stava insieme quando era piccola e una rock star irresistibile.

Il cast è stellare. Laura Marano, che probabilmente hai visto in altre commedie romantiche di Netflix, interpreta Cami. Scott Michael Foster è Paul, Jordi Webber è l’ex, e poi c’è Avan Jogia, che ruba la scena come rock star.

Rex e Cami in Choose Love – Scegli l’Amore. Credits: Netflix

Ma ora arriviamo al punto dolente: a differenza di “Bandersnatch”, che era un successo per l’interattività e l’ingaggio del pubblico, “Scegli l’amore” non riesce a colpire nel segno. La trama è piatta, e i personaggi sembrano quasi stereotipi delle commedie romantiche più trite e banali che tu possa immaginare. Non senti mai che le scelte che fai per Cami siano veramente importanti. La storia di Cami sembra più una serie di eventi che si susseguono senza grande coinvolgimento emotivo. Insomma, si tratta di un gioco senza posta in gioco. Niente adrenalina, niente suspense. Semplicemente, scelte.

Per essere sincero, nemmeno i fan più accaniti delle commedie romantiche potrebbero trovare questo special interattivo così intrigante. I personaggi sono superficiali e mancano di profondità, e la trama non riesce a suscitare alcun tipo di emozione.

E il peccato più grande di tutti? Non è divertente. Avrebbero potuto dare un po’ più di brio e passione al film, giocare di più con gli elementi che rendono le commedie romantiche un genere così amato. Ma no, tutto è piatto e monotono. Se nemmeno i personaggi del film si divertono, come possiamo aspettarci di farlo noi?

Però c’è una luce nella penombra: Avan Jogia, nel ruolo della rock star Rex, è l’unico che sembra davvero godersi questa commedia romantica. I suoi dialoghi non sono proprio brillanti, ma almeno il suo personaggio ha una scintilla di vita e rende il film un po’ meno noioso in certi momenti.

Alla fine, il mio verdetto su “Choose Love – Scegli l’amore” è questo: innovativo ma andrebbe rifatto da capo. Per un film che vuole esplorare il dilemma tra la stabilità e il seguire i propri sogni, finisce per sgonfiare completamente la questione, facendola apparire insignificante. Sinceramente, mi aspettavo di più da Netflix, che ha reso di nuovo popolari le commedie romantiche solo pochi anni fa. Se nemmeno loro sanno come fare un film interattivo romantico che funziona, allora chi può farlo? Riprovaci Netflix.

