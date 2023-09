Ci sono brani che restano, altri che vengono dimenticati, altri ancora che fanno un lungo giro e poi ritornano; è quest’ultimo il caso, se così vogliamo dire, dell’intenso e profondo “Part of me” dell’artista inglese Cian Ducrot, ascoltato oltre 42 milioni di volte dall’esordio; lo scorso 15 settembre, è infatti stata rilasciata una nuova versione del suddetto singolo, in collaborazione questa volta con il cantautore nostrano Matteo Romano. Un sodalizio professionale che, per riportare le parole dello stesso Romano, “permette di trasmettere diversi punti di vista su qualcosa con cui noi tutti siamo costretti a convivere“.

Senza dilungarci oltre, allora, scopriamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Part of me” di Cian Ducrot e Matteo Romano.

Significato di “Part of me”

Come accennato in precedenza, questo brano è estremamente intenso e sentito, dal momento che il tema trattato è quello della perdita di qualcuno di caro: il testo originale della canzone è stato infatti scritto da Cian Ducrot in memoria del proprio migliore amico, deceduto per suicidio.

Parola dopo parola, viene evidenziato tutto il dolore, il senso di smarrimento e confusione (e forse anche di colpa) provato da chi resta, da chi è costretto a convivere con l’ombra di un individuo amato c’era, ma che ormai non c’è più.

Traduzione del testo

(In corsivo, le parti in italiano cantate da Matteo Romano)



Dicono che il diavolo prenda il meglio di noi

Credo di aver sempre saputo che non eri come tutti gli altri

Tenevi la festa in mano, come se scivolasse via, come se passasse in un attimo…

Quanto mi manca il modo in cui ridevi

È rimasta nelle rose solo l’acqua sporca

Mi hanno detto che non c’eri più e ho perso la testa

Nuvole e tempesta

Il tuo sorriso su una foto vecchia



Oh, cadiamo tutti a terra

Oh, cadiamo tutti giù



Vorrei che mi avessi detto come ti sei sentito quella notte

Ora non riuscirò mai a farti cambiare idea

Ma con tutti i ricordi



Oh, cadiamo tutti giù

Oh, cadiamo tutti giù



Vorrei che mi avessi detto come ti sentivi quella notte

Ora non riuscirò mai a farti cambiare idea

Ma con tutti i ricordi

Sarai sempre parte di me (parte di me)

Tornerai in un gesto distratto

Questo vuoto mi parla di te

C’eravamo promessi quel viaggio

Partirò conservando il ricordo di te

Rimane soltanto memoria

Rimane un nodo che non so più sciogliere

E resto senza fiato

In questi giorni da rincorrere

Oh, cadiamo tutti a terra

Oh, cadiamo tutti giù

Vorrei che mi avessi detto come ti sentivi quella notte

Ora non riuscirò mai a farti cambiare idea

Ma con tutti i ricordi

Ora c’è solo disordine

Sarai sempre parte di me

Ma tu resti parte di me

Racconterò a tua madre di come ridevamo

Ma non ti riporterà mai indietro

Ora sei solo un ricordo

Ora non resta che vivere

Ma tu sarai sempre parte di me

Con una tua parte dentro di me

Parte di me, oh-oh

Tu sei una parte di me

Avrei voluto dirti cose che

Adesso sono solo polvere

Ora c’è solo il disordine

Ma tu resti parte di me

Racconterò a tua madre come eravamo soliti ridere

Ma non ti riporterà mai indietro

Ora sei solo un ricordo

Ora non resta che vivere

Ma tu sarai sempre parte di me

Parte di me



