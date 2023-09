Cosa è successo nella prima puntata di 4 Ristoranti? Il programma di Alessandro Borghese è tra i più amati della televisione italiana e anche in questa nuova stagione è pronto a incantare migliaia di telespettatori davanti al piccolo schermo.

La guerra tra i ristoratori d’Italia è di nuova aperta tra piatti special, pietanze tradizionali, menu, servizio, location e ovviamente il conto. Quattro ristoratori si sfideranno a colpi di ricette per aggiudicarsi il premio di miglior ristorante della zona e di certo le soprese non mancheranno.

Nella puntata di questa Domenica 3 Settembre chef Alessandro Borghese ha vissuto la sua prima tappa a Bassano del Grappa, per poi spostarsi in Umbria, a Tropea, ad Ascoli e in Irpinia per sperimentare nuove forme di ristorazione lungo tutto la penisola.

Questa volta Alessandro Borghese ha stupito tutti con una sfida incredibile che però ha riservato anche alcuni momenti decisamente surreali e mai visti prima. Infatti non sono mancati i commenti al veleno, strategie e anche un siparietto che ha divertito i fan sui social e sul piccolo schermo.

Cosa è successo nella puntata di 4 Ristoranti: Alessandro Borghese senza parole

In tanti ricorderanno gli interventi di Alessandro Borghese soprattutto durante il servizio dei ristoranti in cui si accomodo. Proprio in questa puntata è possibile notare il ristoratore che porta via il vino e che in vari momenti si allontana dal tavolo lasciando lo chef e i colleghi a bocca aperta.

La missione per i ristoratori è proprio quella di tenere tutto sotto controllo e se c’è un aspetto che il pubblico ha ben compreso è che tutti sono in preda all’ansia all’arrivo di Borghese. Una piccola disattenzione che di certo i colleghi avranno perdonato e che allo stesso tempo ha divertito i telespettatori e i fan sui social network.

