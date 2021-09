Grande attesa per il nuovo lavoro di Clint Eastwood, che torna a dirigere e ad interpretare il suo nuovo attesissimo film: Cry Macho-Ritorno a casa, trasposizione sul grande schermo dell’omonimo romanzo di N. Richard Nash (Vento da est, pioggia, The Last Magic, The Wildwood), scrittore e drammaturgo statunitense, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Nick Schenk (Gran Torino, The Judge, Harley and the Davidsons).

Nei panni del protagonista troviamo Clint Eastwood, nel ruolo di Mike Milo, ovvero un ex campione di rodeo che nel 1979 accetta un incarico da un suo ex capo, ovvero riportare a casa dal Messico il figlio dell’uomo. Come al solito, quindi, un film che ha dei risvolti personali molto particolari e coinvolgenti, sicuramente anche dal punto di vista emotivo.

Nel corso del viaggio, inoltre, la coppia si ritrova costretta a prendere strade secondarie in direzione del Texas dando così vita a un’avventura inaspettata e piena di sorprese durante la quale il protagonista trova connessioni inaspettate e il suo senso di redenzione.

La locandina del film Cry Macho-Ritorno a casa.

La trama e il cast di Cry Macho-Ritorno a casa

La trama ufficiale di Cry Macho-Ritorno a casa è stata divulgata direttamente dalla Warner Bros. Pictures, che come è facile immaginare punta moltissimo su questo nuovo lavoro del grande Clint Eastwood, che non perde mai un colpo sia come interprete che come regista:

“Clint Eastwood è anche protagonista del film, nel ruolo di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l’incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l’improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l’allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto.”

Il cast del film, oltre Clint Eastwood (Il buono, il brutto, il cattivo, La ballata della città senza nome, Cielo di piombo, ispettore Callaghan) che ne cura, come già detto, anche la regia, annovera anche gli attori: Eduardo Minett (La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, Papá a toda madre), Natalia Traven (Kada kien su karma, Danni Collaterali, Trade), Dwight Yoakam (The Killer – Ritratto di un assassino, Tutti insieme inevitabilmente, 90 minuti in paradiso), Howard Polk (), Fernanda Urrejola (16, 17, Mujeres de lujo) e Horacio Garcia-Rojas (Narcos: Messico, Texas Rising, Diablero).