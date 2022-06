Dakota Fanning è un’attrice nata a Conyers nel 1994. In questo ultimo periodo è cresciuta davvero tanto ed ha fatto molta strada. Diventata un volto noto fin dalla più tenera età prendendo parte al film Mi chiamo Sam nel 2001 a soli 8 anni, ruolo che le è valsa una candidatura allo Screen Actors Guild Award come miglior attrice non protagonista, facendo di lei la più giovane candidata nella storia.

Nonostante questo, però, il film per cui tutti la ricordano è senza dubbio Man On Fire – Il fuoco della vendetta, un action thriller andato in scena nel 2004 dove ha vestito i panni di Lupita “Pita” Martin Ramos al fianco di uno dei più grandi attori del mondo della recitazione internazionale, ovvero Denzel Washington. Ed ora, a distanza di quasi 20 anni, i due sono pronti per tornare a lavorare insieme e lo faranno in The Equalizer 3, film che sarà diretto da Antoine Fuqua per Sony Pictures. Per chi non lo sapesse, il primo film di The Equalizer è uscito nel 2014 ed ha visto Denzel Washington nei panni di Robert McCall, ex marine, che si ritrova a combattere con la mafia russa per proteggere Teri. Nel sequel troviamo sempre Robert McCall alla ricerca di vendetta dopo l’omicidio dell’amica Susan Plummer.

Denzel Washington e Dakota Fanning nel 2004

Entrambi i film hanno riscosso un grande successo: il primo incassando 194 milioni di dollari a livello globale ed il secondo 190. Per questo motivo, Antoine Fuqua ha deciso di andare avanti con un terzo capitolo da girare in Europa. Un progetto che è nato nel 2018, ma che poi per anni non ha visto nessuna conferma, anche a seguito della pandemia globale. Conferma che, però, è giunta ora a distanza di anni. Inoltre, Deadline rende noto che ci sarà una new entry nel cast e che sarà proprio Dakota Fanning, attrice reduce dal successo della serie The First Lady. E proprio basandoci su Man on Fire, ci sono ottime speranze per i due protagonisti. La trama, al momento, viene tenuta nascosta, ma il pubblico spera che la Fanning possa interpretare un personaggio tosto e c’è addirittura chi arriva a sognare una relazione tra i loro due personaggi, cosa che però sembra un’utopia. Intanto le riprese inizieranno a breve con la data di uscita del film The Equalizer 3 fissata per il 1 settembre 2023.

E tu hai già visto i primi due film di The Equalizer? Ed invece hai mai visto Man on Fire con Denzel Washington e Dakota Fanning? Ti aspettiamo nei commenti!