David Guetta è un disc jockey ed un produttore discografico di Parigi classe 1967. Inizia la sua carriera nella metà degli anni Ottanta come dj fino a diventare un volto sempre più famoso ed amato nel mondo della musica internazionale. Voce di brani famosi come Sexy Bitch, Memories, Dangerous, When Love Takes Over, Love Is Gone e Say My Name.

Ed oggi David Guetta è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 22 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo On My Love che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Ma in questo caso, il disc jockey non sarà da solo, ma si tratta di una collaborazione con la bella Zara Larsson, giovane cantante della Svezia che ha vinto a soli 10 anni il talent show Swedish’s Got Talent.

Il significato di On My Love

On My Love, il nuovo singolo di David Guetta e Zara Larsson, ci racconta delle relazioni che fanno parte della nostra vita, che siano di amore, di amicizia o di famiglia. La cantante svedese, a proposito del brano, spiega che:

David Guetta e la cantante Zara Larsson

“On My Love parla delle relazioni che hai nella vita e che significano così tanto per te da investirci tutte le tue energie. Che si tratti di una relazione platonica, qualcosa con un membro della tua famiglia, un amante, un’amicizia o altro, abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci porti pura gioia, perché è questo che significa vivere”.

Non è la prima volta che Zara Larsson e David Guetta collaborano. I due, infatti, avevano già duettato sulle note di This One’s For You, il brano ufficiale di Uefa Euro 2016 che era stato un grande successo ed ora sono pronti a replicare i risultati, o addirittura a superarli, con la loro Oh My Love.

E tu sei un fan di David Guetta? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo brano Oh My Love con Zara Larsson? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo con la traduzione del testo!

La traduzione di Oh My Love

Ora non ho bisogno di tempo per prendere una decisione

Dipende dal mio amore

Dipende dal mio amore, sì

Ascolta il mio dolore, puoi sentire la mia preghiera?

Prendimi fiato, puoi portarmi lì?

Dipende dal mio amore, sì, sì

Nel buio, nella luce

Tesoro, vado

Sia che sia sbagliato, sia che sia giusto

io seguirò

Pagherò il prezzo, mi sacrificherò

Dipende dal mio amore, sì

Sul mio amore, sul mio amore

L’ho messo sul mio

Sul mio amore, sul mio amore

Lo metto sul mio amore

Lo metto sul mio amore

Sul mio amore, sul mio amore

L’ho messo sul mio

Sul mio amore, sul mio amore

Lo metto sul mio amore

Lo metto sul mio amore

Dipende dal mio amore

Dipende dal mio amore

Ho ancora bisogno di te nel profondo del mio cuore

Dipende dal mio amore

Dipende dal mio amore, sì

Sei l’unica cosa a cui non posso sfuggire

Sei il fuoco del mio caldo abbraccio, sì

Dipende dal mio amore

Nel buio, nella luce

Tesoro, vado

Sia che sia sbagliato, sia che sia giusto

io seguirò

Pagherò il prezzo, mi sacrificherò

Dipende dal mio amore, sì

Sul mio amore, sul mio amore

L’ho messo sul mio

Sul mio amore, sul mio amore

Lo metto sul mio amore (lo metto sul mio amore)

Lo metto sul mio amore (lo metto sul mio amore)

Sul mio amore, sul mio amore

L’ho messo sul mio

Sul mio amore, sul mio amore

Lo metto sul mio amore (lo metto sul mio amore)

Lo metto sul mio amore (lo metto sul mio amore)

Lo metto sul mio amore

Lo metto sul mio amore

Sul mio amore, sul mio amore

L’ho messo sul mio

Sul mio amore, sul mio amore

Lo metto sul mio amore (lo metto sul mio amore)

Lo metto sul mio amore (lo metto sul mio amore)