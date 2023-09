Sembra uno scioglilingua e ci vuole tre ore per scriverlo: “Dead Dead Demon’s Dededede Destruction” è però uno dei manga più amati del mangaka giapponese Inio Asano, la cui pubblicazione si è conclusa nel mese di febbraio dell’anno scorso con un totale di 12 volumi e che adesso sta per diventare un film animato, come affermato dalla GAGA Communications a marzo 2022.

Le aspettative dei fan sono davvero molto alte, siccome si tratta del primo manga di Asano (ricordato anche per altre opere celebri quali “Buonanotte, PunPun” e “Solanin” su tutte) ad essere interamente trasposto in una produzione animata.

Vediamo allora qui di seguito cosa fino ad ora sappiamo di questo adattamento.

“Dead Dead Demon’s Dededede Destruction” il film, di cosa parla e quando uscirà?

Il film, diviso in due parti, riprenderà la trama del manga da cui è tratto e sarà dunque anch’esso ambientato in una Tokyo i cui cieli sono oscurati dalla presenza di enormi astronavi aliene. Seguiamo la quotidianità scolastica e non di un gruppo di liceali, del loro convivere con quelli che definiscono “gli invasori” e della loro crescita, giorno dopo giorno. Il tutto mentre l’intero Giappone sembra essere ormai sull’orlo del collasso.

Alla regia del film troviamo Tomoyuki Korokawa, già famoso per la realizzazione di anime quali “Break of down” ed “Il detective psichico Yakumo“, mentre la sceneggiatura è curata da Reiko Yoshida (“A silent voice“, “Violet evergarden“).

Il film di “Dead Dead Demon’s Dededede Destruction” non ha ancora al momento una data di uscita certa, ma dovrebbe essere rilasciato (almeno, in Giappone) durante la primavera del 2024.

Non mancheremo comunque di fornirvi maggiori informazioni man mano che verranno rilasciate.