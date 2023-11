La demenza senile si sta portando via tutti i ricordi di Bruce Willis anche quelli più intimi. L’attore ha ricevuto una diagnosi di demenza frontotemporale nel 2022, ma nessuno dei suoi familiari si sarebbe aspettato un declino così rapido. Da oltre un anno l’attore ha perso l’uso della parola e di recente ha cominciato a non riconoscere i suoi familiari, a partire dall’ex moglie Demi Moore.

La scioccante rivelazione è arrivata da fonti vicine all’attrice che, nonostante il divorzio da Willis, è rimasta legata all’ex marito anche prima dell’esordio della malattia. Dopo essersi risposato con l’attuale compagna Emma Heming, Bruce e Demi sono rimasti in ottimi rapporti e in più di un’occasione, durante le festività e le ricorrenze familiari, gli ex coniugi sono apparsi affiatati come nelle migliori famiglie allargate. Scoprire del repentino peggioramento di Bruce, però, ha gettato nello sconforto l’attrice americana.

Bruce Willis demenza senile: il rapido peggioramento

“Per lei è stato straziante vedere che Bruce non sapeva chi fosse”, ha riferito il sito americano Closer. Sin dalla diagnosi di demenza, Demi Moore è rimasta al fianco dell’ex marito e dell’attuale moglie Emma, facendo visita a Bruce Willis con frequenza.

Un viaggio in Italia durato oltre il previsto, però, l’ha tenuta lontana dalla famiglia per diverse settimane e al suo rientro Demi ha fatto la drammatica scoperta. “Non aveva idea che fosse andato peggiorando così velocemente”, avrebbe detto l’attrice americana, che con Willis è stata sposata per tredici anni, dal 1987 al 2000 ed è la madre delle loro tre figlie Rumer, Scout e Tallulah

Invece il ricordo di lei e del loro amore sembra essere completamente svanito e la Moore lo ha capito incontrando Willis nella sua casa: “La sua memoria è sbiadita. Demi si è accorta che non la riconosceva davvero”.

