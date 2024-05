“Honeymoonish” rappresenta una svolta intrigante nel genere delle commedie romantiche, coniugando elementi tradizionali a dinamiche poco convenzionali. Questo film si distingue non solo per la sua capacità di intrattenere e coinvolgere, ma anche per la qualità delle interpretazioni e la bellezza degli scenari che fanno da cornice alla storia. Ovviamente, come in altri film di questo tipo, non mancano gli stereotipi, specialmente nella rappresentazione di una relazione “nemici-amanti” che si dipana seguendo le linee di una versione kuwaitiana del noto cliché.

I protagonisti di “Honeymoonish”, Noor e Hamad, introducono una variazione sul tema con un matrimonio di convenienza che sfocia gradualmente in una storia d’amore autentica. Hamad, giovane ambizioso e dipendente dall’azienda di famiglia, si trova a fronteggiare un ultimatum lanciato dal padre: trovare una moglie e diventare padre entro un mese, o rischiare di perdere il proprio posto di lavoro e l’eredità familiare. Nel frattempo, Noor, una istruttrice di fitness, affronta una rottura amorosa che la spinge a cercare un marito in fretta per vendicarsi dell’ex fidanzato infedele.

Il loro incontro, arrangiato dai rispettivi amici, non scatena scintille iniziali, ma la decisione di sposarsi viene presa nonostante l’assenza di simpatia e chimica reciproca. Durante la luna di miele, i tentativi di Noor di rintracciare il suo ex e il rifiuto di Hamad di consumare il matrimonio aggiungono ulteriori complicazioni, compresa la bizzarra possibilità che i due siano fratelli di latte, una circostanza che solleva non poche perplessità sul loro legame.

Il film offre un’affascinante esplorazione di alcuni aspetti della cultura kuwaitiana che possono sembrare esotici o stravaganti agli occhi di un pubblico occidentale come il nostro. Le premesse matrimoniali imposte dal padre di Hamad e la vendetta amorosa di Noor delineano un quadro di usi e costumi che intervallano il familiare e l’insolito, fornendo spunti di riflessione oltre che di intrattenimento.

Nour Al Ghandour e Mahmoud Boushahri brillano per la loro alchimia cinematografica e per il timing comico che anima le loro interazioni. Le loro performance sono centrali nel rendere credibile e tifare per il successo del loro atipico legame matrimoniale, anche quando le gag comiche stentano a decollare.

Concludendo questa recensione, “Honeymoonish” è quel tipo di film che, nonostante alcune cadute nello stereotipo, riesce a reinventarsi attraverso un racconto che fonde la commedia romantica con situazioni al limite dell’assurdo. È un film da gustarsi su Netflix, perfetto per chi cerca una commedia romantica che offra qualcosa di diverso dal solito, mantenendo un cuore caldo e genuino.

