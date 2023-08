Ormai è una cosa nota a tutti, i colossi dello streaming sono in continua lotta tra di loro per poter prevalere sui diretti avversari e, per questo motivo, spesso si copiano.

Ovviamente non possono copiarsi per quanto riguarda i titoli che propongono in catalogo, ma per quanto riguarda le novità invece si. Ad aprire le danze ci ha pensato Netflix che, dopo aver perso migliaia di abbonati all’inizio dello scorso anno, è dovuto correre ai ripari ed anche a costo di perderne altri, ha introdotto importanti novità come il piano base con la pubblicità (ad un prezzo inferiore) o la decisione di bloccare la possibilità di condividere la password. Decisioni che, alla lunga, si sono rivelate efficaci. Ed ora anche Disney + ha deciso di seguire il suo esempio ed, infatti, sono anche loro al lavoro per far fruttare al massimo i loro servizi. Per farlo, però, sarà necessario bloccare la condivisione delle password, aumentare i prezzi del servizio e lasciarli bassi per chi, invece, non ha problemi ad avere la pubblicità.

Nel resto del mondo si è rivelata una scelta vincente quella di introdurre la pubblicità ed abbassare il costo dell’abbonamento. Tra dicembre e giugno, infatti, hanno ottenuto 3,3 milioni di nuovi abbonati con il 40% di essi che ha preferito il nuovo piano. D’altronde si sa che uno dei motivi per cui la gente non si abbonava a Disney + era il costo un po’ elevato. Così si è deciso di provare questo nuovo piano anche in Canada ed in alcuni paesi dell’Europa come l’Italia, la Francia, il Regno Unito, la Svizzera, la Germania, la Norvegia e la Danimarca. L’ultimo trimestre non è stato il massimo per Disney + che non ha ottenuto molti nuovi abbonati e quindi ha deciso di correre ai ripari. Ma ora guardiamo insieme in cosa consistono le nuove opzioni per quanto riguarda il nostro paese.

Dal primo novembre, in Italia, per Disney + sarà possibile pagare l’abbonamento standard € 5,99 mensili con, però, inclusa la pubblicità. Per ora, per quanto riguarda questo piano, non è previsto un piano annuale, ma questo darà la possibilità di avere due accessi contemporaneamente, ma nessun download. Il piano standard, invece, costerà € 8,99 al mese o € 89,90 all’anno con due accessi contemporanei e la possibilità di download. Il piano premium, invece, sarà di € 11,99 al mese o € 119,90 all’anno con quattro accessi contemporanei e la possibilità di download. Se al momento hai un abbonamento già attivo su Disney + ad € 10,99 al mese automaticamente il tuo abbonamento diventerà Premium ed andrai a pagare 1 euro in più ogni mese. Se vuoi pagare di meno con l’abbonamento standard e la pubblicità inclusa, sarà necessario cambiare il piano di sottoscrizione in modo manuale e scegliere, appunto, quello meno costoso tra i vari piani. Questa scelta si rivelerà giusta anche per l’Italia? A proposito di questa decisione, Jan Koeppen, il presidente della The Walt Disney Company EMEA ha affermato che:

“L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. Disney+ continua a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini”.

Non ci resta altro che aspettare novembre, ma già molti utenti sono felici di questa novità e soprattutto non vedono l’ora di poter sottoscrivere il nuovo abbonamento per vedere, tra i tanti titoli, anche il live action de La Sirenetta.

E tu sei abbonato a Disney +? Prenderai in considerazione l’idea di sottoscrivere l’abbonamento con la pubblicità? Ti aspettiamo nei commenti!