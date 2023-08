La Sirenetta continua a far parlare di sé. Nonostante sia uscita nelle sale cinematografiche lo scorso mese di maggio e si sia rivelato un grande successo (a discapito delle numerose critiche), il live action continua a tenere banco.

Se ne parla sia perché c’è la possibilità di un sequel o comunque di uno spin off su personaggi come Ursula sia perché la protagonista Halle Bailey si è schierata a difesa della collega Rachel Zegler che è stata criticata poiché non ritenuta la persona ideale per vestire i panni di Biancaneve nel live action atteso per il prossimo anno. Tuttavia, nonostante il grande successo ottenuto al cinema a livello mondiale, non tutti sono riusciti ad andare a vederlo o magari c’è chi ha voglia di rivederlo per gustarselo al meglio tra le mura della propria casa. Per questo motivo, Disney + ha deciso di inserire il live action de La Sirenetta nel proprio catalogo. Sappiamo che la piattaforma di streaming è al lavoro per accontentare i suoi abbonati, ma al tempo stesso trovare anche nuovi utenti che possano diventare utenti fissi e che gli possano permettere di battere la concorrenza dei diretti avversari come Netflix ed Amazon Prime Video.

Halle Bailey nei panni de La Sirenetta

Da una parte troviamo Rachel Zegler che, come molti suoi colleghi, sta combattendo contro lo streaming e non vuole che il live action di Biancaneve diventi un titolo di Disney +, mentre dall’altra parte abbiamo il live action de La Sirenetta, colui che ha aperto le danze dei live action, pronto a fare il suo debutto sul piccolo schermo. E finalmente abbiamo una data. Il live action de La Sirenetta arriverà su Disney + il prossimo mese, precisamente il 6 settembre per la gioia di tutti i suoi fan. Certo al momento lo sciopero che sta interessando attori e produttori del mondo di Hollywood continua a tenere banco, ma la Disney non ha mai fatto mistero del fatto che volesse far usufruire ai suoi clienti anche dei titoli più amati. Soprattutto durante il periodo del Covid, infatti, più di una volta hanno deciso di far debuttare un film sulla piattaforma di streaming anziché aspettare che il mondo tornasse alla normalità. Una decisione che è piaciuta a molti utenti che, a casa loro, si sentono più tranquilli e possono vedere il film a loro piacimento, con le giuste pause o magari tornando indietro per rivedere alcuni passaggi. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e tra meno di un mese chi vorrà potrà rivedere La Sirenetta sul piccolo schermo.

E tu sei stato al cinema a vedere La Sirenetta? Guarderai il live action su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!