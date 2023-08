La Disney è sempre più in prima linea. Questo possiamo dire, senza dubbio, che è, più che mai, il suo anno.

Certo, la Disney è da sempre uno dei capisaldi del mondo dell’animazione e non solo, ma nell’ultimo periodo ha avuto modo di diventare ancora più importante ed attirare un numero sempre più grande di spettatori. Per questo motivo, è sempre alla ricerca di novità che possano destare la curiosità della gente. Come non pensare ai live action? Possono piacere o meno, ma si tratta di un genere che va molto di moda ultimamente ed infatti sono sempre di più i titoli dei classici della Disney che si sono trasformati, o si stanno trasformando, in storie con personaggi in carne d’ossa dando così la possibilità ai più nostalgici di vedere sul piccolo schermo i titoli amati ed, al tempo stesso, farli conoscere alle nuove generazioni. Ed ora la Disney è l’apri pista di una nuova novità. Si tratta di Frozen: Forces of Nature, ovvero il podcast originale di Frozen che ci racconterà le avventure che sono ambientate tra il secondo ed il terzo capitolo della famosa saga.

Anna ed Elsa in una scena di “Frozen 2”

Elsa e la sorella Anna, infatti, sono pronte per tornare protagoniste, ma questa volta di un podcast che è realizzato grazie alla collaborazione di Walt Disney Animation Studios, di ABC Audio e di Disney Publishing Worldwide. Spazio anche per Ginger Zee, la famosa metereologa di ABC News che ci farà capire meglio determinati fenomeni atmosferici. Il podcast dovrebbe fare il suo debutto nel mese di ottobre e sarà composto da ben 12 episodi dalla durata di circa 20 minuti ciascuno. Ovviamente al centro della trama ci sarà sempre la Regina Anna che sarà alle prese con i visitatori che arrivano nel Regno, ma al tempo stesso dovrà occuparsi anche di un’amica in difficoltà. Il tutto cambia quando gli Spiriti della Natura iniziano ad agire, a questo punto Anna sa che non può stare con le mani in mano e che deve fare qualcosa per bloccare il tutto. Si mette in viaggio con la sorella Elsa verso la Foresta Incantata, ma qui trovano delle strane macchine che stanno rovinando l’ordine naturale delle cose.

Chi ha costruito queste macchine? Ma soprattutto, cosa ci fanno queste macchine nella loro foresta? Come si possono fermare? Tutte domande a cui risponderà il podcast Frozen: Forces of Nature che sarà disponibile anche su Spotify e su Apple Music. Una novità che piace al pubblico che non vede l’ora che arrivi ottobre per ascoltare questo podcast e tornare nel mondo ghiacciato di Frozen. E se il podcast in arrivo dovesse ottenere un buon riscontro da parte del pubblico e della critica, si è già pronti per nuove storie. Così come è successo con i live action, i titoli in arrivo non mancano di certo e si è pronti per dare nuova vita ai classici.

E tu sei un fan di Frozen? Cosa ne pensi dell’arrivo del podcast Frozen : Forces of Nature? Ti aspettiamo nei commenti!