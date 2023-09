Elijah Wood è un attore degli Stati Uniti classe 1981. Forse il suo nome non è conosciuto da tutti, ma sicuramente tutti lo conoscono per un ruolo in particolare che ha interpretato nel corso della sua carriera. L’attore, infatti, è diventato uno dei volti più noti a livello internazionale dopo aver vestito i panni di Frodo Baggins, ovvero l’hobbit de Il Signore degli Anelli.

Da quel momento, Elijah Wood è stato protagonista di film importanti come Paris, je t’aime, The Romantics, Separati innamorati, Il ricatto, I corrotti – The Trust, Come to Daddy per citarne alcuni. Ed ora l’attore è al lavoro sul set di The Toxic Avenger, il remake del famoso film cult del 1984. Vestirà i panni di Fritz Garbinger, un villain che viene descritto come un personaggio un po’ inquietante. Le sue doti di attore ormai sono note a tutti, ma ciò che impressiona questa volta è la totale trasformazione che ha subito Wood per interpretare al meglio il personaggio, come ci rivelano le foto pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly. Ed a parlare di questo cambiamento totale è stato anche Macon Blair, il regista del film. Queste le sue parole:

Elijah Wood nei panni di Fritz Garbinger in The Toxic Avenger

“Il look è venuto fuori da discussioni che ho avuto con i disegnatori e lo stesso Elijah. Volevo che fosse una performance alla Peter Sellers, in cui lui semplicemente diventa invisibile. L’idea è che ti dimentichi che è l’Elijah che conosci da Il signore degli anelli o qualunque altra cosa”.

E dobbiamo dire che ci sono riusciti pienamente. Come si vede dalle foto, infatti, la trasformazione è impressionante e se non si sa che è Elijah Wood a vestire i panni di Fritz Garbinger è impossibile riconoscerlo. Ovviamente non sono mancati i commenti sui social, a volte anche ironici e divertenti, altre volte impazienti di vedere Wood al cinema nel nuovo film. Tuttavia, sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza perché The Toxic Avenger non ha una data di uscita in Italia, ma sicuramente avremo aggiornamenti a breve.

E tu cosa ne pensi della trasformazione di Elijah Wood per vestire i panni di Fritz Garbinger? Andrai a vedere il film The Toxic Avenger quando uscirà? Ti aspettiamo nei commenti!