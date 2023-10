Encanto è un film di animazione che ha fatto il suo debutto nel 2021, diretto da Byron Howard e da Jared Bush.

Nel giro di poco tempo, Encanto è riuscito ad ottenere un ottimo riscontro da parte della critica e da parte anche del pubblico. Nonostante sia uscito nel pieno periodo della pandemia, ha ottenuto un grande successo grazie anche alla decisione di renderlo disponibile sulla piattaforma di streaming Disney +. Si tratta del 60esimo classico della Disney ed ha vinto premi come Oscar al miglior film d’animazione, il Golden Globe per il migliore film d’animazione ed il BAFTA come miglior film d’animazione nel 2022. E visto l’ottimo successo, sono pronti per tornare con un sequel.

Ma facciamo un passo indietro per chi non conosce Encanto. Protagonista è la famiglia Madrigal, una famiglia colombiana dove ogni membro ha un potere magico ad eccezione di Mirabel, la più giovane della famiglia e protagonista del film che, purtroppo, non possiede nessun potere magico e per questo motivo inizia un viaggio alla scoperta dei misteri nascosti sulla storia della sua famiglia. Ed ora, stando a quanto rivela la produttrice Yvett Merino, il titolo di Encanto potrebbe diventare un franchise di intrattenimento ed espandersi andando oltre il mondo del cinema ed il piccolo schermo. Pare, infatti, che la Disney sia al lavoro per poter capire come rendere Encanto un franchise e la produttrice, durante un’intervista con The Direct, ha rivelato che:

I protagonisti di Encanto

“Penso che continueremo a lavorare su cosa ciò significhi realmente. Ma siamo così stupefatti dalla reazione e dal modo in cui Encanto è entrato in contatto con così tante persone. Continuiamo a cercare modi diversi in cui possiamo mantenere il suo mondo in vita. So che hanno anticipato un pò da destinazione D23 su qualcosa in arrivo per Encanto, magari in uno dei parchi a tema. Ed è fantastico”.

Quindi spazio ad Encanto anche nei parchi giochi a tema e sappiamo già che sarà un vero successo, soprattutto per quanto riguarda i più piccoli. Ma le novità non finiscono qui visto che Yvett Marino ha parlato anche della possibilità che Encanto faccia il suo debutto nel mondo dell’editoria:

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri amici dell’editoria e dei prodotti di consumo per essere sicuri che ci siano sempre idee, bisogni e desideri diversi affinché rimangano vivi là fuori. Non ho nulla di ufficiale da dire, ma adoro il mondo di Encanto e non vedo l’ora di vederlo espandersi in tutta l’azienda”.

Inutile dirlo, i fan di Encanto sono impazienti e non vedono l’ora di assistere al sequel ovviamente, ma anche di vedere quali novità ci saranno e dove potranno ritrovare Encanto se in libri o fumetti o magari in un parco a tema.

E tu hai già visto Encanto? Ti piacerebbe se debuttasse anche nel mondo dell’editoria? Ti aspettiamo nei commenti!