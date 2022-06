Fabrizio Tarducci, meglio noto come Fabri Fibra, è un rapper di Senigallia classe 1976 che, con il passare del tempo, è diventato uno dei nomi più amati nel mondo musicale italiano e non solo. Questo grazie ai brani che l’hanno visto protagonista e che sono diventati dei veri e propri successi come Tranne te, Fenomeno, Vip in trip, In Italia, Pamplona o Rap in vena per citarne alcuni.

Ed oggi, venerdì 17 giugno, Fabri Fibra è pronto per tornare protagonista del mondo musicale e lo fa con Grido, una notizia che ha dell’incredibile poiché, dopo 16 anni, i due hanno fatto finalmente pace. Da oggi, infatti, sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il loro nuovo singolo dal titolo Sfiga. A tal proposito, Grido rivela che:

“Riunire me e Fabri Fibra sulla stessa traccia ci ha dato modo di lanciare un messaggio chiaro a tutta la scena rap, ovvero che collaborare aiuta a crescere e a far proliferare il movimento hip hop mentre le fazioni e gli scazzi lo abbattono. Noi lo abbiamo imparato e capito negli anni, visto che siamo dentro a questa cosa da parecchio. Con questo brano abbiamo definitivamente e ufficialmente seppellito i vecchi rancori: quando ho proposto la mia idea a Fibra lui si è gasato subito e abbiamo fatto sul beat quello che ci piace fare al 100%. Ne è venuta fuori una mina! E oltre al brano in sé abbiamo fatto una bella cosa anche per il karma del rap italiano”.

Grido e Fabri Fibra

Il significato di Sfiga

Sfiga, il nuovo singolo di Fabri Fibra e Grido, inizia con una famosa citazione di Bugiardo e precisamente con la frase “TI tolgo dal mio stereo perché porti sfiga”. Ma cosa era successo tra Fabri Fibra e Grido? È presto detto. Nel 2006, Fibra pubblica il suo primo disco Tradimento che contiene il brano Idee stupide dove il rapper canta “Mi sta sul c…o Grido, i Gemelli, il cugino duecento nomi a caso di gente che non sa persino che io rimo”. Dall’altra parte, abbiamo Grido che era nel pieno del suo successo insieme al gruppo dei Gemelli Diversi e che afferma:

“Quando Fabri Fibra mi fece quel dissing in Idee Stupide, il mio telefono continuò a suonare per una settimana praticamente ogni persona che conoscevo mi chiamava per chiedermi se avevo sentito questo tizio che mi insultava su MTV e mi facevano domande tipo: “Ma questo che vuole da te?!”. Quando poi risposi con Standing Ovation la tensione schizzò alle stelle”.

Fino al 2016 quando i due si incontrarono in modo casuale in studio, ma la pace è arrivata solo nell’ultimo periodo con Grido che ha avuto l’idea di questo pezzo ed ha deciso di sedersi a tavolino e dirsi in faccia con Fabri Fibra tutto quello che non si sono detti per vent’anni.

E tu sei un fan di Fabri Fibra e di Grido? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Sfiga? Ti aspettiamo nei commenti!