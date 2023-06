Amanti dei videogiochi, a rapporto!

Se anche voi siete appassionati della famosissima saga videoludica recante il nome di “Fallout“, il cui esordio risale al 1997, ecco una notizia che (forse) può fare la vostra felicità: il colosso Amazon ha infatti deciso di realizzare una serie tv dedicata proprio a questo titolo.

La sua produzione è affidata a Kilter Films, ma ai lavori partecipa attivamente anche la Bethesda (l’azienda “madre” di “Follout“) la quale in merito ad essa ha affermato:

“La serie tv di “Fallout” avrà gli stessi temi duri del videogioco da cui trae ispirazione, ma ci saranno anche numerose scene umoristiche e ironiche”.

Saranno fedeli all’opera videoludica anche le ambientazioni, mentre la storia di base prenderà una piega del tutto originale; non si tratta di una trasposizione per filo e per segno del videogioco, per intenderci.

Gli showrunner della nuova serie sono invece Jonathan Nolan (il fratello del più famoso Christopher) e Lisa Joy, già noti per la creazione della serie targata HBO “Westworld“; i due si sono definiti innamorati della saga di “Fallout”, definendola “una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi” e di essere dunque estremamente orgogliosi e felici di poter partecipare alla realizzazione della serie ispirata.

Per quanto riguarda il cast, le informazioni sono al momento ancora abbastanza limitate, ma secondo le prime indiscrezioni tra gli attori che prenderanno parte alla serie figurano i nomi di Walton Goggins (lo abbiamo visto in opere quali “The Shield“, “The hateful height” e “Sons of anarchy“), Kyle MacLachlan, Ella Purnell, Aaron Moten e Xelia Mendes-Jones.

Per quanto riguarda invece la data di uscita, non ci sono notizie ufficiali in grado di stabilirla con certezza, nonostante i lavori di produzione siano già terminati durante il mese di marzo di quest’anno.

E voi? Siete curiosi di vedere la serie tv di “Fallout“? Che cosa vi aspettate? Diteci tutte le vostre opinioni nei commenti!