Federica Carta è una cantautrice di Roma, classe 1999 e di origini sarde. A 17 anni ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, nella squadra blu, mettendosi in mostra e dimostrando il suo talento. Protagonista di duetti importanti come quello sulle note di Irraggiungibile con Shade o di Sull’orlo di una crisi d’amore con La Rua (scartati per partecipare al Festival di Sanremo 2018), è stata scelta da Laura Pausini per aprire i suoi concerti a Roma, ad Eboli, a Rimini ed a Verona.

Nel 2019, riesce a conquistare con Shade il palco dell’Ariston prendendo parte al Festival di Sanremo con il brano Senza farlo apposta. Nonostante la giovane età, vanta una carriera di tutto rispetto. Federica Carta è amata dal pubblico per il suo carattere, ma anche per la passione che mette nel suo lavoro ed ora è pronta a tornare protagonista. La data da ricordarsi è quella di venerdì 19 febbraio quando uscirà il suo nuovo singolo, dal titolo Mostro, il quarto estratto dal suo quarto album in studio, anticipato dall’uscita delle canzoni Easy (nell’aprile 2020), Bella così con Chadia Rodriguez (nel maggio 2020) e Morositas con Random (nel settembre 2020).

La cantante Federica Carta ad Amici

Il singolo Mostro (disponibile in presave da oggi) è una ballata che parla della bellezza, ma anche della forza di sentirsi fragili, della forza che ci distingue quando dobbiamo difenderci dall’idea che gli altri hanno di noi. Federica Carta spiega il tutto con semplici parole:

“Desideravo raccontare una parte della mia storia personale, ma alla fine ne è nato un brano nel quale spero tutti possano rivedersi. Ho passato gran parte del mio 2020 cercando di sentirmi migliore per me stessa e con Mostro voglio essere vicina a chi si ritrova in balia delle mie stesse emozioni: avere dei momenti o delle giornate no è normale, siamo esseri umani, fa parte della crescita e della vita e tante volte questo ci dà la forza per rialzarci sempre più forti il giorno dopo. Non serve a niente nascondersi dietro la perfezione”.

Un tema non nuovo per Federica poiché tutti i suoi brani sono legati a questo messaggio: l’accettarsi, il volersi bene, il perdonarsi e l’usare la sofferenza come punto di partenza per tornare ad essere più forti.

Vi piace Federica Carta? Condividete il suo messaggio? Fatecelo sapere nei commenti!