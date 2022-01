Sarà stato il successo di Squid Game ad aprire la strada a questo evento, ma la Corea sembra andare molto forte su Netflix. Pare inftti che il colosso dello streaming abbia in programma per il 2022 oltre 20 titoli di film e serie tv coreane.

Se nei 2021 gli investimenti per prodotti coreani da parte di Netflix si sono aggirati intorno al mezzo miliardo di dollari, è facile capire come in questo nuovo anno la cifra verrà sicuramente superata, portando sul catalogo a disposizione degli abbonati, tutto un nuovo e ricco filone di produzioni coreane.

Quali sono i film e le serie tv coreane che arriveranno su Netflix?

Per il momento non sono stati rivelati tutti i titoli in arrivo, ma sappiamo che il primo prodotto coreano del 2022 sarà Non siamo più vivi di Joo Dong Geun (titolo originale All of Us are Dead), una serie tv che ci trascinerà in una vera e propria apocalisse zombie.

Della versione coreana di The Walking Dead è arrivato anche il trailer ufficiale, che vi mostriamo qui sotto. Come si vede dal trailer, l’epidemia zombie parte da una scuola, precisamente dal morso di un topo di laboratorio…

Il successo della Corea è destinato ad aumentare su Netflix, dopo Squid Game infatti, è arrivata nella top 10 anche la serie tv dark Hellbound, così come la serie sci-fi The Silent Sea.

E così che gli spettatori hanno man mano continuato ad esplorare altri prodotti coreani, creando una vera e propria richiesta, che Netflix si prepara a soddisfare.

Non mancherà il remake coreano de La Casa di Carta, del quale però ancora non si conosce la data di uscita. E poi ancora il film sentimentale Love and Leashes, atteso per febbraio; il film d’animazione Seoul Vibe; una serie tv tutta al femminile dal titolo Thirty Nine; e infine anche uno spettacolo di comicità dal titolo Celeb Five: Behind the Curtain.

Tutti i volti della Corea, presto su Netflix! Una notizia davvero elettrizzante.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento per dire la tua.