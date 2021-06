Uno dei cantautori più amati dei nostri tempi, Lucio Dalla, sarà presto ricordato in un film dedicato alla sua vita e alla sua musica diretto da Cesare Cremonini. L’artista, scomparso a Montreux il primo marzo 2012, si è lasciato alle spalle alcune delle canzoni più belle e amate della musica italiana.

A dare notizia del film in arrivo è stato lo stesso Cesare Cremonini, che tramite i suoi canali social ufficiali, si è detto onorato di ricevere un tale incarico dalle produzioni Tenderstories e Papaya Records, cha hanno pensato proprio a lui per la realizzazione del film.

Un film su Lucio Dalla, cosa aspettarsi?

Sono tante le cose che un film su Lucio Dalla potrebbe raccontare, ma sappiamo di certo che il fulcro di tutta la storia sarà incentrato sulla musica.

Per il momento non sono stati raccontati i dettagli della trama, ma sappiamo che la storia sarà ambientata perlopiù nella città di Bologna, dove Dalla è nato e ha passato diversi anni della sua vita e degli inizi della sua carriera.

Essendo Bologna la location principale, il film sarà supportato dalla Emilia-Romagna Film Commission, e si prefigura come uno degli appuntamenti cinematografici più importanti del prossimo anno.

Cesare Cremonini, dopo gli inizi musicali con i Lunapop, prosegue la carriera da solista. In questo periodo sta lavorando al suo nuovo album, che lo vedrà protagonista nel 2022, anche con un grande ritorno ai live negli stadi italiani. Come Lucio Dalla, anche Cremonini è originario di Bologna, e saprà di certo raccontare la città e la musica con grande sensibilità.

