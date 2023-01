Qualche tempo fa avevamo parlato di “Hikikomori“, l’ultimo brano dei Pinguini Tattici Nucleari incentrato su un amore ostacolato dal lockdown; oggi, venerdì 13 gennaio 2023, ci concentriamo invece sul nuovo singolo della band in rotazione su tutte le radio a partire proprio da questa data, intitolato “Forse” e tratto dall’album “Fake News“.

La sua uscita è stata anticipata dal cantante, Riccardo Zanotti, che ha annunciato sui social di “essere in vena in regali“.

Del resto non si può proprio dire il contrario: i Pinguini Tattici Nucleari hanno infatti in programma per i propri fan anche un tour estivo degno di nota, che farà tappa nelle principali città italiane, da Torino a Messina, passando per Venezia, Milano, Firenze e Roma.

“Forse“, significato della canzone

Come molte canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari, anche “Forse” è un malinconico brano d’amore, che racconta una relazione ormai conclusa di cui permangono ancora tutti i ricordi, tutti gli stati d’animo, tutti i momenti di una vita vissuta insieme che però ora pare essere lontana e perduta.

In tutto ciò, viene lasciato anche spazio all’obiettività, ad una riflessione su come sono andate davvero le cose e sul perché si è arrivati ad un tale punto di non ritorno.

“Forse“, testo

[Strofa 1]

Forse è vero che di notte

Tutto viene un po’ più facile

Che il buio mette insieme

Chi c’ha l’anima più fragile

Ed è vero che la sedia

Quando si ferma la canzone

È di chi corre più veloce

Non di chi balla con passione

Forse è vero che ho sbagliato

Sì, ma ci siamo divertiti

Siamo freddi come grotte

E lanciamo stalattiti

Quando piove, spero mi ricorderai

Come un piccolo “forse” perso dentro ai tuoi “mai”

[Ritornello]

Non c’è nessun posto

Per quelli come noi che vivon sui rasoi

Ma mi son nascosto nei tuoi

“Non c’è niеnte che non va”

E cerchi lе mie colpe nella mia musica

Fragile come un golpe in Sudamerica

La nostra buona stella parla in codice Morse

Le ho chiesto di stasera

E mi ha risposto: “Forse va bene”

[Strofa 2]

Forse è vero che ti ho stretto

Troppo forte, troppo spesso

Volevo essere indelebile

Invece era solo gesso

E rigo dritto, come un aereo atterro in pista

Tolgo la testa dalle nuvole

E la regalo a una terapista

E ci vuole un po’ di fegato

Pure ad essere un coniglio

Perché non è mica facile

Vivere al buio in un cilindro

E poi t’arrabbi, dici che non te ne importa

E sei bella come il sole

Quando c’hai la luna storta

[Ritornello]

Non c’è nessun posto

Per quelli come noi che vivon sui rasoi

Ma mi son nascosto nei tuoi

“Non c’è niente che non va”

E cerchi le mie colpe nella mia musica

Fragile come un golpe in Sudamerica

La nostra buona stella parla in codice Morse

Le ho chiesto di stasera

E mi ha risposto: “Forse va bene”

[Ritornello]

Non c’è nessun posto

Per quelli come noi che vivon sui rasoi

Ma mi son nascosto nei tuoi

“Non c’è niente che non va”

E cerchi le mie colpe nella mia musica

Fragile come un golpe in Sudamerica

La nostra buona stella parla in codice Morse

Le ho chiesto di stasera

E mi ha risposto: “Forse”

[Outro]

La nostra buona stella è la peggiore

Tra le luci

E se ci credi troppo va a finire che ti bruci, ahi.

–

Cosa ci dite di questa canzone? Vi è piaciuta? Fateci sapere le vostre opinioni in merito nei commenti!