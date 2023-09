Filippo Uttinacci, da tutti noi conosciuto semplicemente come Fulminacci, è un cantautore di Roma classe 1997. Nonostante la giovane età, ha già ottenuto importanti riconoscimenti durante la sua vita professionale come la Targa Tenco come miglior Opera Prima o il Premio MEI come migliore giovane dell’anno.

Voce di brani come Tattica, San Giovanni, Aglio e olio, Al giusto momento, Santa Marinella fino a Borghese in borghese e Tommaso per citarne alcuni. Ed oggi Fulminacci è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 15 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Filippo Leroy che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Filippo Leroy

Filippo Leroy, il nuovo singolo di Fulminacci, vede il cantante esaminare ed analizzare il rapporto che si instaura tra le persone che vivono in un’era della sovraesposizione, dove non si sa che quello che si vede è davvero reale o se “E’ solo una stupida bugia. Beato chi non la sa”. Fulminacci stesso canta: “Io sono veramente così o sto solo imitando l’idea che ho di me, o il modo in cui qualcun altro mi desidera e mi disegna? E soprattutto, quale di queste opzioni è quella giusta?”

Il cantante Fulminacci

Nel frattempo, Fulminacci è pronto per godersi al meglio l’autunno e ricaricare le pile soprattutto in vista della prossima primavera quando sarà protagonista di nuovi concerti in giro per l’Italia con il suo Fulminacci – In Tour. Si inizia il 4 aprile al Fabrique di Milano per poi chiudere il tutto il 24 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, passando poi, ovviamente, per molte altre città italiane. I suoi fan non vedono l’ora di cantare con lui tutti i suoi successi.

E tu sei un fan di Fulminacci? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Filippo Leroy? Ti aspettiamo nei commenti!