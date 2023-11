Quello che stiamo vivendo negli ultimi anni è il periodo in cui i personaggi dei fumetti o dei cartoni animati prendono vita diventando sempre più numerosi. Poteva Garfield sottrarsi a tutto questo? Ovviamente no.

Il famoso felino arancione, infatti, sarà protagonista di Garfield: Una missione gustosa, nuovo film di animazione della Sony Pictures. Il film ha tutte le carte in regola per essere un successo già solo cominciando dal regista che è Mark Dindal, ovvero colui che è stato a capo anche de Le Follie dell’Imperatore e di Chicken Little, mentre la sceneggiature sarà scritta da David Reynolds, colui che si è occupato anche della sceneggiatura di Alla Ricerca di Nemo. Il nuovo film arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, tranne che in Cina, nel maggio 2024, ma intanto è stato reso noto il trailer che ci anticipa cosa dobbiamo aspettarci.

La voce di Garfield sarà affidata all’attore Chris Pratt (un ruolo non nuovo per lui in quanto già in passato era stato la voce di Super Mario nel film record di incassi The Super Mario Bros Movie), mentre Samuel L. Jackson presterà la voce al gatto Vic, papà di Garfield. Vediamo come il famoso gatto che ama le lasagne, ma odia il lunedì (come dargli torto?) sia pronto per vivere una nuova e scatenata avventura all’aperto. Dopo l’incontro inaspettato con Vic, il padre perso da tempo, ora Garfield è costretto a lasciare la sua vita piena di comodità per aiutare il padre a portare a termine un’esilarante rapina ad alto rischio.

Il gatto arancione Garfield

Arrivati a questo punto, la domanda che sorge spontanea è chiedersi se il film Garfield: Una Missione Gustosa sarà poi distribuito anche sulle piattaforme di streaming. Al momento pare che sarà destinato solo alle sale cinematografiche, ma ancora c’è molto tempo prima della sua uscita e soprattutto tutto dipenderà dalla risposta del pubblico. Dopo il Covid, soprattutto, la gente ama vedere i nuovi titoli nella tranquillità della propria casa o, magari, poter rivedere quando vuole il film senza sottomettersi agli orari del cinema, quindi probabilmente sarà così anche per il nuovo film di Garfield. Non è una novità per Garfield in quanto è già stato protagonista di due film live action: nel 2004 con Garfield – Il Film e poi nel 2006 con il sequel Garfield 2. Poi è stata la volta di prodotti straight to video come Garfield a zampa libera (nel 2007), Garfield e il laghetto magico (nel 2008) e Garfield – Il supergatto (nel 2009).

