Ghali pubblica il video ufficiale del suo nuovo singolo dal titolo “1993” con protagonista anche l’ex calciatore di Inter e Barcellona Samuel Eto’o.

Questa scelta ha sorpreso i fan del trapper di origini tunisine che sta promuovendo il suo ultimo album DNA Deluxe X.

Il nuovo singolo del trapper ha come titolo il suo anno di nascita. Il brano raccontata la sua storia, in cui sono ripercorsi i suoi sogni, le sue conquiste, ma anche le ferite accumulate durante tutta la sua esistenza. Ad emergere sono le difficoltà che Ghali ha vissuto nel nostro paese, problemi di integrazione e di inclusione, una piaga che colpisce la nuova generazione composta dai giovani di origini straniere.



Nel video ufficiale, diretto da Giulio Rosati e Think Cattleya, sono presenti molti dei suoi amici di sempre: Cilu, Dende, Fawzi, Hicham, Joel, Nathan, Sami, Samuel e Davide Dev. E per un breve cameo è presente anche AVA, il producer che ha regalato al trapper il beat per la canzone. Questa scelta artistica sottolinea quanto sia importante avere amici nei contesti sociali in cui è difficile che avvenga totalmente l’integrazione.

La presenza poi di Samuel Eto’o, che ha partecipato nelle vesti di allenatore, è emblematica e sottolinea come la diversità influisce sulla considerazione e l’appartenenza ad un gruppo sociale. In particolare, Eto’o appare quando Ghali recita:

“Mi scusi, posso entrare in campo mister? Dalla panchina tu non sai quante ne ho viste”.



Ghali in “1993” non nasconde le difficoltà che ha dovuto superare per sentirsi parte del resto dei suoi coetanei. Egli ripercorre infatti la sua storia, senza escludere accenni anche al suo passato e alle continue illazioni e pregiudizi sulle sue origini che ha dovuto affrontare prima di arrivare al successo internazionale.

Testo di “1993”

(Ritornello)

Lo faccio per la fam, non per gli orologi

Da piccolo giocavo al rap,

Sognavo tanti soldi

Cosa mi direbbe il Ghali di oggi?

1993 sono un vero OG

Lo faccio per la fam, non per gli orologi

Da piccolo giocavo al rap,

Sognavo tanti soldi

Cosa gli direbbe il Ghali di oggi?

1993 sono un vero OG



(Strofa 1)

Mantengo sempre il mio couture

Le piace quindi fa zoom

Mi manda pere senza rum

Si gonfian fino a fare “boom”

Mi scusi posso entrare in campo mister?

Dalla panchina tu non sai quante ne ho viste

Ho un occhio felice e l’altro triste,

Fai la brava potresti essere mia sisterAh



(Strofa 2)

Dammi solamente un’altra notte

So che vuoi vedere il peggio di me

Do i numeri e nessuno risponde

Sembra quasi che ce l’hanno con me

Lo faccio per la fam, non per gli orologi

Da piccolo giocavo al rap

Sognavo tanti soldi

Cosa mi direbbe il Ghali di oggi?

1993 sono un vero OG



(Strofa 3)

1993 sono un vero OG

Parlo di 100k come se fossero 10

In Top 10 due o tre pezzi come coca

Aspetti la diretta già alle 10 meno 10

È vero!

Quanto fa 10 meno 10? Zero.

Come se ti tolgo tutto l’ego (mh)

Bada come parli a questi figli di badanti

Cane mangia cane tutto il male torna indietro…



(Strofa 4)

È arrivata in zona quella buona

Dove sei baby non vedo l’ora

So che vuoi vedere solo il peggio di me

Lei mi dice che ne vuole ancora

Cerco te nel mio cerca-persona

Sai che io non ho una vita sola

Se ti metti contro è solo peggio per te



(Ritornello)

Lo faccio per la fam, non per gli orologi

Da piccolo giocavo al rap,

Sognavo tanti soldi

Cosa mi direbbe il Ghali di oggi?

1993 sono un vero OG

Lo faccio per la fam, non per gli orologi

Da piccolo giocavo al rap

Sognavo tanti soldi

Cosa gli direbbe il Ghali di oggi?

1993 sono un vero OG