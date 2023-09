Gionata Ruggeri, meglio noto come Gionnyscandal, è un rapper di Pisticci classe 1991. In attività dal 2009, con il passare del tempo è riuscito a farsi sempre più spazio nel mondo della musica italiana con brani come Solo te e me, Per sempre, Sei Così Bella, Ti Amo Ti Odio, Disastro e 712 per citarne alcuni che in poco tempo sono diventati dei brani di successo.

Ed oggi Gionnyscandal è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 29 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo America che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La canzone è la prima del nuovo album Black Mood 2 che Gionnyscandal pubblicherà a breve.

Il rapper GionnyScandal

Il significato di America

America, il nuovo singolo di Gionnyscandal, è stata scritta di getto durante una notte in cui il cantante non riusciva a dormire e si chiede in che modo si può trovare un denominatore comune tra il sogno di vivere per sempre negli Stati Uniti e la nostalgia per una donna amata, ma persa. In America, infatti, ci racconta la perdita di una persona in seguito al male che le è stato fatto e di come, però, nulla ora abbia più senso senza di lei. A tal proposito, Gionnyscandal rivela che:

“L’America è sempre stata il mio sogno, ho sempre desiderato trasferirmi lì. Ho pensato di paragonarla a una persona che ha fatto parte della mia vita e che ora non c’è più, per farle capire quanto fosse importante e quanto valesse la sua presenza nella mia vita. Tornare a quella relazione e vivere in America sono le cose che vorrei di più in assoluto e che allo stesso tempo non potranno mai succedere”.

