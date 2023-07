La prima stagione della serie tv originale Amazon Prime “Gli anelli del potere“, ambientata nel vasto mondo della trilogia de “Il signore degli anelli” (ed anche de “Lo Hobbit“), rilasciata sulla piattaforma di streaming nel 2022, ha fatto molto discutere, non convincendo appieno gli spettatori che si sono detti delusi per la trama e soprattutto per i personaggi, a loro dire non adeguatamente caratterizzati e profondi, a differenza dell’opera madre.

Una sola, singola stagione forse però non basta a fornire tutti gli elementi necessari ad elaborare con cognizione di causa un’idea precisa sulla sua bellezza; per questo, la seconda stagione de “Gli anelli del potere“, le cui riprese sono ufficialmente terminate lo scorso 9 di giugno, potrebbe far ricredere molti fan (o forse no).

Vediamo allora più nel dettaglio ciò che ora come ora sappiamo di essa.

La seconda stagione de “Gli anelli del potere” sarà più spaventosa

Ad annunciarlo è stata la produttrice esecutiva della serie, Lindsey Weber: “la stagione 2 sarà completamente diversa rispetto alla prima, perchè il villain principale non è più sotto mentite spoglie, ormai si è pienamente rivelato, e metterà ben presto in atto il suo temibile piano. La serie prenderà dunque una piega più intensa, spaventosa e dark rispetto a quanto visto negli scorsi episodi“.

Secondo le prime indiscrezioni, poi, nella seconda stagione de “Gli anelli del potere“, oltre a Sauron in piena potenza compariranno anche altre figure chiave a lui legate, come Khamul l’Esterling, re degli uomini che verrà soggiogato e trasformato nel primo Nazgul, fedele servitore del Signore Oscuro.

A ognuno il suo anello

Come visto nella prima stagione, gli anelli del potere hanno fatto la loro comparsa, forgiati dal sapiente elfo Celebrimbor.

Nella stagione 2, questi potenti quanto pericolosi cimeli diverranno ancor più fondamentali e protagonisti della storia, in quanto verranno attribuiti ai loro proprietari, generando in loro un profondo mutamento psicologico.

A parlare di ciò è stata soprattutto l’attrice Morfydd Clark, che ne “Gli anelli del potere” interpreta il ruolo della protagonista, una giovanissima elfa Galadriel: “Il mio personaggio sta per entrare in contatto con Nenya, il suo anello. Si tratta di un evento in grado davvero di cambiarle la vita, è davvero emozionante vedere come il cimelio e il suo potere si fanno strada nel suo animo.”

Non solo lei, però: nella seconda stagione verrà infatti introdotto un altro personaggio saliente dell’universo Tolkeniano, ovvero Cirdan; anche lui sarà uno dei tre possessori elfici degli anelli del potere, insieme a Galadriel e Gil Galad (Benjiamin Walker), che ne è il primo portatore (successivamente il suo anello passerà ad Elrond).

Ancora mistero invece sulla forgiatura e sull’assegnazione degli altri anelli.

Un fan di Tolkien sul set

In occasione dell’evento San Diego Comic-on, tenutosi nel luglio del 2022, gli showrunner de “Gli anelli del potere” hanno affermato che, nella seconda stagione, avrebbe attivamente partecipato alla serie, in qualità di personaggio, il conduttore televisivo quasi sessantenne Stephen Colbert, da sempre appassionato delle opere tolkeniane.

Che sia lui ad interpretare il sopracitato Cirdan? Del resto, in merito a tale figura, J.D. Payne ha rivelato: “Non voglio andare troppo nel dettaglio, ma c’è in particolare un personaggio introdotto nella seconda stagione che non vedo l’ora i fan possano ammirare, ovvero Cirdan il carpentiere. Nella nostra linea temporale è il più anziano di tutti gli elfi della Terra di Mezzo, ha vissuto per tempi immemori.“

–

Novità, promesse e misteri orbitano dunque attorno alla seconda stagione de “Gli anelli del potere”. Anche voi siete curiosi di vederla? Ditecelo nei commenti!