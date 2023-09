Si intitola “Gli sbagli che fai” ed è il nuovo singolo di Vasco Rossi, scritto per fare da sigla alla docu-serie “Il Supervissuto. Voglio una vita come la mia” che sarà disponibile su Netflix a partire da Mercoledì 27 Settembre.

La canzone è nata ad hoc per questa occasione ed è “in perfetta sintonia con il viaggio intro e retrospettivo che ha vissuto durante le riprese dei 5 episodi” come si legge nella nota stampa. La serie ripercorre la vita di quello che ad oggi è il più importante cantante rock italiano, l’unico in grado di mobilitare ogni anno centinaia di migliaia di persone per seguirlo nei suoi concerti.

Il significato di “Gli sbagli che fai” di Vasco Rossi

Lo stesso cantante ha spiegato che “‘Gli sbagli che fai’ è una canzone sulla condizione umana, sulla continua ricerca di un “centro di gravità permanente” che non può esistere e di un senso che non sempre c’è.

Nel brano Vasco canta “Sono diventato quello che sono grazie anche agli sbagli che ho fatto! Sempre a correre, correre, scappando da che. Sempre a prendere, prendere che non si sa mai a cercar di correggere gli sbagli che fai”, mentre nell’incipit dice: “Ho passato una sera con me” c’è proprio l’idea di raccontarsi e cercarsi, benché quel sé, spiega il cantante, non esista perché tutto si trasforma e noi siamo un processo.

Nella canzone la frase principale arriva verso la fine: “Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile”. Vasco Rossi spiega infatti che “Tutti gli artisti fanno questo ti prendono la mano e ti portano in un mondo altro facendoti credere che niente è impossibile”.

Il testo di “Gli sbagli che fai” di Vasco Rossi

Ho passato la sera con me

ed è stato davvero incredibile

non ho ancora capito

se sono tornato in me

eh

Li ho trovato al dir vero due te

individui davvero simpatici

ed ognuno parlava da solo dentro di me

eh

Sempre a correre, correre

Scappando da che…

voler credersi, credersi

Sempre e perché

per accorgersi e poi capire che non sempre c’è

sempre a prendere, prendere

che non si sa mai

A cercar di correggere gli sbagli che fai

per accorgerti poi che alla fine

comunque lo sai

che ne rifarai

Ho passato una sera con me

ed è stato indescrivibile

non capivo chi aveva ragione di questi tre

eh

non trovavo nemmeno più un sé

che applicasse le solite regole

e ogni cosa fluiva leggera dentro di me

eh

Sempre a correre, correre

Scappando da che…

voler credersi, credersi

Sempre e perché

per accorgersi e poi capire che non sempre c’è

sempre a prendere, prendere

che non si sa mai

A cercar di correggere gli sbagli che fai

per accorgerti poi che alla fine

comunque vedrai

che imparerai

dagli errori che fai

Prendimi la mano e raccontami

che niente può finire

Sempre a correre, correre

Scappando da che…

voler credersi, credersi

Sempre e perché

per accorgersi e poi capire che non sempre c’è

sempre a prendere, prendere

che non si sa mai

A cercar di correggere gli sbagli che fai

per accorgerti poi che alla fine

comunque vedrai

che imparerai

dagli errori che fai

Tu imparerai

dagli sbagli che fai

