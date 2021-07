Gue Pequeno, rapper di Milano classe 1980, è noto per la sua bravura ed il suo successo nel panorama musicale, ma anche per essere un personaggio sempre in grado di attirare l’attenzione. In passato è stato al centro di rumors ed anche questa volta non è da meno.

Ad attirare la curiosità del pubblico è stato uno scatto condiviso sui social network dove vediamo il rapper immerso in una vasca da bagno in compagnia dello youtuber Sinaggagghiri con in mano due bicchieri di vino. I due amici si trovano a San Pietro di Feletto (in Veneto) e, fino a qui, non vi è nulla di strano se non fosse che la vasca dove si trovano è piena di Prosecco. Un’immagine che non è piaciuta ai suoi fan ed al pubblico in generale vista come uno spreco alimentare ed uno sfregio al periodo che stiamo vivendo con molte famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Inutile dirlo, la foto è diventata subito virale tanto che anche l’eurodeputato Andrea Zanoni ha voluto dire la sua:

Il rapper Gue Pequeno e lo youtuber Sinaggagghiri immersi nel prosecco

“Lo spreco dell’azienda è collegato ad una trovata pubblicitaria di pessimo gusto con il rapper Gué Pequeno che fa il bagno in una vasca di Prosecco Docg. E’ una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, ma soprattutto è uno spreco alimentare inaccettabile ed uno sfregio al sito Unesco Colline del Prosecco: un’oscenità”.

Zanoni, inoltre, ha intenzione di chiedere a Zaia di togliere i fondi pubblici all’azienda in questione. Nel frattempo, Gue Pequeno ha fatto sparire lo scatto che, però, è rimasto ovviamente nel mondo virtuale. L’azienda, da parte sua, afferma che si tratta di un progetto promozionale in divenire che non è stato ancora completato. Di cosa si tratta? Una cosa è certa, i fan di Gue Pequeno non hanno preso bene questa storia e sperano che il rapper possa farsi perdonare.

