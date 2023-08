Heartstopper è una serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno, precisamente ad aprile e che, al momento, può contare su due stagioni. L’ultima stagione, tra l’altro, è uscita proprio oggi sulla piattaforma di streaming.

Serie tv che ha tratta dagli omonimi romanzi grafici e webcomic di Alice Oseman. Ci racconta la storia d’amore tra Charlie Spring e Nick Nelson, ma anche dei loro rapporti di amicizia con Elle, Isaac, Darcy, Tao e Tara. Una serie tv che ha avuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico che dalla parte della critica, soprattutto da parte della comunità LGBT. E come per ogni nuova stagione che si rispetti, quando escono dei nuovi episodi, il pubblico si pone una sola domanda: gli episodi appena visti saranno gli ultimi e coincideranno con il capitolo conclusivo, oppure ci saranno nuove avventure da raccontare? Ebbene gli ultimi 8 episodi di Hearstopper 2 non saranno gli episodi finali. La serie tv, infatti, è stata rinnovata da Netflix per la gioia dei telespettatori. A dir la verità, il rinnovo di Heartstopper era già stato annunciato nel maggio 2022 proprio perché aveva avuto un ottimo successo ed il colosso di streaming non voleva deludere i suoi abbonati ovviamente.

Come sappiamo, Netflix è alla costante ricerca di titoli che possano attirare nuovi abbonati ed, al tempo stesso, mantenere felici quelli che hanno già un abbonamento. Ha preso importanti decisioni come quella di bloccare la condivisione degli account o il test di non dare la possibilità di fare l’abbonamento base, ma per quanto riguarda i titoli in catalogo cercano sempre di fare attenzione ed ascoltare i telespettatori. Certo non è sempre possibile e, soprattutto quando i costi di produzione sono alti, devono dire addio a titoli che piacciono, ma non è il caso di Heartstopper. Ma cosa succederà nella terza stagione di Heartstopper? Se non hai ancora avuto modo di vedere il nuovo capitolo della serie tv ti consigliamo di non proseguire con la lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati prima che tu riesca a vedere gli otto nuovi episodi.

I protagonisti di Heartstopper

Viene spontaneo pensare che la terza stagione si baserà sul quarto volume dei libri di Alice Oseman e quindi vedremo Charlie e Nick andare al college dove faranno nuove amicizie e dovranno vedersela con nuovi ostacoli, ma anche con nuove ambizioni. Nei libri, infatti, la loro relazione si rafforza e cresce e Nick si decide finalmente a fare coming out con suo padre, mentre Charlie continua a combattere con la sua salute mentale ed il suo disturbo alimentare. Per quanto riguarda il cast di Heartstopper 3, invece, quasi sicuramente ritroveremo Kit Connor nei panni di Nick Nelson e Joe Locke in quelli di Charlie Spring. E la data di uscita, invece? E’ sufficiente pensare che la prima stagione è stata rilasciata il 22 aprile 2022, la seconda stagione il 3 agosto 2023 e, di conseguenza, la terza stagione dovrebbe arrivare sul piccolo schermo il prossimo anno, presumibilmente entro il mese di settembre. Non ci resta altro che aspettare ancora un po’ di tempo per dare la possibilità di iniziare le nuove riprese e poi post produrre gli episodi e, di conseguenza, poi gli episodi faranno il loro debutto ancora su Netflix. Inutile dirlo, sono attesi con ansia dai fan che non vedono l’ora di vedere cosa combineranno Nick e Charlie al college e soprattutto vedere come si evolverà il loro bellissimo rapporto che è il fulcro principale della serie tv.

E tu hai già visto la nuova stagione di Heartstopper? Cosa ti aspetti dalla terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!